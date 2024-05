Janet Barboza expresó su profunda indignación al ver el mensaje que Samahara Lobatón compartió en sus redes sociales, donde insinuaba que se había equivocado de involucrarse con Bryan Torres recién cuando quedó embarazada. La panelista de “América Hoy” destacó la trascendencia de todas las mujeres embarazadas, por lo que resaltó que no se debe tomar como ejemplo el caso de la hija de Melissa Klug para las generaciones futuras.

En este sentido, la presentadora de televisión aprovechó el espacio de su programa para opinar sobre la responsabilidad sexual que tiene la influencer, además de opinar sobre su maternidad. Todos los detalles sobre las declaraciones de Janet Barboza en la siguiente nota.

¿CUÁL FUE EL CONTUNDENTE MENSAJE DE JANETH BARBOZA A SAMAHARA LOBATÓN?

Si bien se podría pensar que Samahara Lobatón es un modelo a seguir para muchos jóvenes debido a que sus 22 años es una empresaria exitosa y responsable que mantiene a su familia, Janet Barboza tiene una postura contraria. En sus declaraciones en “América Hoy”, la conductora señaló que Samahara debería haber sido más responsable en lo que respecta a la planificación familiar con su expareja, Bryan Torres. La presentadora de TV señaló este aspecto como un punto importante, insinuando que Lobatón podría haber tomado medidas preventivas para evitar un embarazo no deseado.

“Ella dice: ‘Tuve que salir embarazada para recién darme cuenta que ahí no era’. Para mí es un acto de absoluta irresponsabilidad, Samahara, porque hoy en día ya no es como antes donde los métodos anticonceptivos, no se hablaba de eso, era un tema tabú. Hoy en día está muy difundido. Te vas a una posta, te ponen una inyección, te dan elementos para cuidarte”, mencionó la popular ‘Rulitos’.

Según informa América Televisión, Barboza también abordó el rol de Samahara Lobatón como madre de Xianna, su hija con Youna. La presentadora de televisión expresó su preocupación por el ambiente en el que crece la niña, resaltando las situaciones de peleas y gritos presuntamente presenciadas por Xianna. Esta perspectiva lleva a Barboza a cuestionar la afirmación de Lobatón de que es una madre perfectamente competente. Según Barboza, el entorno conflictivo en el que se desenvuelve la niña plantea interrogantes sobre su estabilidad emocional y sus condiciones de crianza.

“Ella dice también, y resalta en el post, de que su rol de madre ella sabe que lo hace perfectamente bien, y creo yo que estás absolutamente equivocada. (...) Una criatura que vive en un centro donde hay peleas, gritos, donde sales por la ventana tirando las cosas de tu pareja, yo, dios mío, me preocupo por esa criatura y su estabilidad emocional. Ella para mí no es una buena mamá en ese sentido”, manifestó la panelista de América Hoy.

¿CUÁL FUE LA OPINIÓN DE BRUNELLA HORNA Y RICARDO RONDÓN SOBRE LA ACTITUD DE SAMAHARA LOBATÓN?

Brunella Horna y Ricardo Rondón, compañeros de conducción de Janet Barbosa, también decidieron opinar sobre el tema de Samahara Lobatón que ha generado debate en las redes sociales y en la farándula peruana.

Brunella respaldó la idea de que existen métodos disponibles para la planificación familiar y enfatizó la importancia de la responsabilidad, especialmente para alguien que ya es madre. Además, Horna recordó que Lobatón y su expareja, Bryan Torres, buscaron este embarazo. “Hay que recordar que ellos buscaron el bebé porque ambos lo han dicho, primero tuvieron una pérdida y luego buscaron este siguiente embarazo”, destacó la pareja de Richard Acuña.

Por otro lado, Ricardo Rondón fue más reflexivo y expresó que las acciones como de Samahara solo dejarán pruebas para que los hijos descubran las difíciles circunstancias que atravesaron sus padres. El presentador remarcó que siempre hay que cuidar las palabras, más aún en esta era digital. “Hoy por hoy se publica y se dice va quedar siempre impreso, y ese niño o niña en su momento va saber cuán mal se llevaban sus padres, y todo absolutamente va en perjuicio de esa criatura”, concluyó Rondón.