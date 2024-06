Tras anunciarse la destitución de Enderson Moreira como entrenador de Sporting Cristal, la directiva ‘celeste’ ya se encuentra buscando un nuevo estratega para el equipo. Si bien ya hay varios nombres en carpeta que son opciones para ser el nuevo DT del club, hay uno que ilusiona a sus fanáticos: Jorge Cazulo. Esta situación fue abordada por Joel Raffo, presidente del cuadro rimence, quien habló sobre la posibilidad de que el exfutbolista asuma la dirección técnica del club para el Torneo Clausura 2024.

¿QUÉ DIJO JOEL RAFFO SOBRE JORGE CAZULO COMO OPCIÓN PARA SER EL NUEVO DT DE SPORTING CRISTAL?

Según comentó Joel Raffo en una entrevista con “Al Ángulo” de Movistar Deportes, Jorge Cazulo es una potencial alternativa para liderar el banquillo de Sporting Cristal, especialmente porque ya trabajó como entrenador de la división juvenil del equipo.

“Yo creo que Jorge (Cazulo) por todo lo que le ha dado al club y por todas las capacidades que tiene, habiendo también trabajado como entrenador de la reserva, tiene muchísimo potencial. Es uno de los candidatos, sin duda, lo vamos a considerar, seríamos irresponsables de no considerarlo. No te puedo decir más, que estamos en trance”, comentó el directivo.

A cargo de las jóvenes promesas de Sporting Cristal, el popular “Piqui” logró coronarse campeón del Torneo de Reservas 2023 en noviembre del año pasado; sin embargo, inesperadamente anunció su salida días después, según recuerda Infobae Perú.

Tras su logro como DT, y los títulos nacionales que obtuvo futbolista cervecero, ahora el nombre de Jorge Cazulo vuelve a sonar en el Rímac, lo cual genera ilusión en su hinchada.

¿POR QUÉ ENDERSON MOREIRA DEJÓ SPORTING CRISTAL?

El pasado viernes 31 de mayo, Joel Raffo anunció la salida de Enderson Moreira de la dirección técnica de Sporting Cristal en una conferencia de prensa. “El profesor Enderson Moreira no continúa en el club. Quería agradecer el profesionalismo, la dedicación, la calidad humana a él y su equipo de trabajo”, señaló Raffo.

Si bien en aquella situación no brindó muchos detalles sobre la salida del entrenador brasileño, el presidente cercevero decidió contar las razones de su destitución en “Al Ángulo”. Según explicó el directivo, que el equipo haya quedado eliminado en la fase previa de la Copa Libertadores, y que además haya dejado pasar la oportunidad de ser campeón del Torneo Apertura 2024, provocaron el despido del estratega.

“En esta ocasión sí los resultados han sido determinantes”, no tuvo reparos en admitir. “Una caída como la que tuvimos en Bolivia (ante Always Ready) es muy dolorosa. Y luego, lo que pasó el fin de semana, finalmente no es solo por un gol, sino por decisiones previas. No pudimos ganar 2 de los 3 partidos que debimos haber ganado. No debimos perder como perdimos ante Universitario. No es tolerable bajo ninguna circunstancia. Eso terminó afectando el rendimiento general e integral”, agregó.

Como se recuerda, Sporting Cristal perdió el Torneo Apertura 2024 por un gol de diferencia, respecto a Universitario de Deportes, club con el que igualaron en puntaje. Además. existió un sinsabor bastante grande en tienda celeste por la prematura eliminación en la Copa Libertadores 2024 ante Always Ready de Bolivia.