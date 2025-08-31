Las estaciones astronómicas cumplen durante 3 meses su periodo de tiempo determinado mediante el cual se rige el clima anualmente, y en setiembre las plantas suelen florecer y brindar una imagen sana de calidez. Es así como se manifiesta uno de los periodos más esperados por millones de personas, y cuyas características entusiasman de cierta forma tanto a ciudadanos de países del hemisferio norte como sur a nivel global, llevándose a cabo así el tradicional envío de frases que inspiran mediante WhatsApp.

ESTAS FRASES PUEDES COMPARTIR POR WHATSAPP PARA CELEBRAR LA LLEGADA DEL MES DE SETIEMBRE 2025

Anualmente, las estaciones astronómicas marcan la pauta y definen hasta nuestra forma de vestirnos, pero sobre todo suelen modificar nuestros estados de ánimo, siendo el mes de setiembre aquella estación astronómica donde la calidez del clima representa una de sus características más resaltantes.

Entorno a dicho mes que llega para dar por culminado el invierno de manera oficial, resulta muy particular asimismo que algunas personas expresen su alegría o emoción quizá mediante el envío de mensajes o frases tan inspiradoras como graciosas para así darle la bienvenida al otoño también en países del hemisferio norte como España:

Setiembre, el que no tenga ropa que tiemble .

. Setiembre soleado y brillante, te pone de buen talante .

. Por setiembre, quien tenga trigo que siembre .

. El que en agosto duerme, velará en septiembre .

. En setiembre, el que quiera comer pan que lo siembre .

. Cuando en setiembre acabes de vendimiar, ponte enseguida en octubre a sembrar .

. A mediados de setiembre, tu fuego enciende .

. Setiembre sereno, ni malo ni bueno .

. Marzo y setiembre, el tiempo revuelven.

El mes de setiembre prácticamente culmina con el inicio oficial de la primavera en países como Perú, y otoño sobre España, entre otros países del hemisferio norte. (Fuente: iStock) / Larysa Pashkevich

Setiembre o seca las fuentes, o se lleva los puentes .

. Si setiembre no tiene fruta, agosto tuvo la culpa .

. Julio triguero, setiembre uvero .

. En setiembre, a fin de mes, el calor vuelve otra vez .

. Setiembre benigno, octubre florido .

. Setiembre muy mojado, mucho mosto pero aguado.

Con respecto a las características que presenta el mes de setiembre anualmente, te contamos que tiene 3o días, marca el fin e inicio de estaciones astronómicas destacadas líneas arriba, y a nivel global, por ejemplo, México conmemora un aniversario más de su Día de la Independencia, mientras la Organización de las Naciones Unidas (ONU) promueve la efemérides entorno a la paz.

¿SE REGALAN FLORES AMARILLAS EN SETIEMBRE? ESTO SE SABE ENTORNO A TIKTOK VIRAL

Los internautas mexicanos son los principales promotores de una iniciativa que continúz gozando de popularidad, y guarda vínculo directo y literal con la llegada de la primavera.

Entre 2004 y 2005, “Floricienta” fue la telenovela juvenil de origen argentino producida por Cris Morena que cautivó a la audiencia, y luego de su culminación perdura como trend cada vez que se acerca el mes de setiembre, pero no por la actuación de María Florencia Bertotti, Juan Gil Navarro o Fabio Di Tomaso.

Utilizando el coro de la canción llamada “Flores Amarillas”, parte del soundtrack del éxito televisivo, usuarias de TikTok causan furor en redes sociales pidiendo que les regalen precisamente los capullos de dicha tonalidad que le encantaban a la protagonista, y formó parte de la decoración y ambientación de varias escenas.

La primavera y el 21 de setiembre exactamente, representa el periodo y día determinado para Perú coincidiendo con el inicio de estación astronómica a partir de la cual empieza a realizarse esta cadena de solicitudes dirigidas a enamorados, esposos, y amigos, y que asimismo es aprovechado por los negocios de venta en el rubro para el aumento de las ganancias diarias.

“Ella sabía que él sabía que algún día pasaría, que vendría a buscarla con sus flores amarillas”, reza el coro del tema que hace 18 años afamó a “Floricienta”, y hoy está de moda gracias a las redes sociales, y creativos creadores de contenido.

LAS 20 FRASES SOBRE FLORES AMARILLAS QUE PUEDES ENVIARLE A ESA PERSONA ESPECIAL DURANTE SETIEMBRE 2025

1- Con estas flores, te entrego mi corazón para siempre.

2- Flores amarillas para quien hace florecer mi amor.

3- Que estas flores iluminen tu día, tal como tu sonrisa y tus ojos con mi vida.

4- Dicen que las flores amarillas son para prometer amor eterno, entonces recordé que quiero estar contigo siempre.

5- Por una sonrisa tuya, plantaría un millón de girasoles.

6- Hoy encontré la excusa perfecta para regalarte tus flores favoritas.

7- Estar contigo se siente como cuando empieza a florecer en primavera.

8- Por una vida juntos.

9- Para que sigamos siendo un siempre.

10- Para que sepas lo mucho que me importa tu felicidad.

Flores amarillas puedes regalarle a esa persona especial siguiendo con tradición de TikTok viral que se rememora durante cada mes de setiembre en Perú. (Fuente: iStock) / Zaikina

11- Un pequeño gesto para la flor más hermosa.

12- Ninguna flor se compara a tu belleza.

13- Podría vivir todas mis vidas contigo.

14- Por siempre juntos.

15- Quiero coincidir siempre contigo.

16- Eres mi felicidad, vivo por tus sonrisas.

17- Tu complementas mi vida. Sigue haciéndolo siempre.

18- Tengo la sensación de que estaremos juntos toda la vida.

19- En ti encontré todo lo que no sabía que necesitaba.

20- Toma estas flores como una promesa de amor, volveremos a vernos pronto.