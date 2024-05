Paolo Guerrero se encuentra entrenando con la selección peruana con el objetivo de llegar de la mejor manera a la Copa América 2024. Sin embargo, Ana Paula Consorte, novia del futbolista, se ha mantenido viviendo en Trujillo. En este contexto, la brasileña dio que hablar en las últimas horas, pues utilizó sus redes sociales para expresar algunas incomodidades que ha tenido durante su estancia en la ciudad de la ‘Eterna primavera’.

¡No aguanta más! Esto es lo que no le gusta a Paula Consorte de vivir en Trujillo

La modelo grabó una serie de historias en Instagram bajo la nominación de ‘Get ready with me’ (Alístate conmigo), y contó que tuvo problemas con el internet, la calefacción y el agua.

“Hola a todos. Sueno como esos viejos que se quejan en Instagram, pero es difícil. La semana pasada estaba sin agua y entonces hasta mi amigo me preguntó ‘Ana, pero ¿por qué no te fuiste y te quedaste directamente en un hotel?’ ¿no? Todos los días intentaba arreglar eso. Al final del día como literalmente de noche, decían que no se arreglaría, que se haría al día siguiente”, empezó diciendo Ana Paula.

Luego, la novia de Guerrero añadió: “Así que ahora, cuando pensamos que todo iba a ir bien, el internet no funciona. Tengo mi 4G, me conecté aquí a 4G en la tele y es terrible, porque mi internet es de Brasil, así que es terrible, terrible. Para empeorar las cosas, hay más, el aire acondicionado no funciona en caliente, o sea que la casa está toda fría y hace frío, un frío que no me esperaba. Te juro que pensaba que aquí solo hacía calor…en fin, estas perlas de la vida que da día”.

¿Qué más dijo Ana Paula Consorte?

Por último, la brasileña señaló que tiene mucha paciencia para manejar este tipo de situaciones. “Entonces, yo estoy aquí, Paolo está en Lima. Estoy aquí porque Manu tiene escuela y estas cosas…increíble. Te juro que siento que esto no está pasando ¿sabes? Como, hay un aviso de corte de internet ¿no pagaste? ¡Corten! Esto es una locura, luego dicen que no tengo paciencia ¿Cómo que no tengo paciencia? Mi paciencia es del tamaño del universo”.

¡Se confiesa! Doña Peta contó qué es lo que piensa de Ana Paula Consorte, novia de Paolo Guerrero

‘Doña Peta’, madre de Guerrero, ofreció una respuesta serena y tranquilizadora al ser consultada sobre su relación con Ana Paula Consorte durante su participación en ‘Amor y Fuego’. Además de confirmar que todo está bien entre ellas, destacó el papel de Ana Paula como la actual compañera de su hijo y madre de sus nietos más recientes. La matriarca expresó que la relación entre ellas es normal y que, en última instancia, lo importante es la felicidad de su hijo, lo que automáticamente se traduce en la suya propia.

Uno de los aspectos más emotivos de la entrevista fue cuando ‘Doña Peta’ se expresó sobre sus nietos. Al referirse al desarrollo de su nieto más pequeño, comentó emocionada que ya está caminando y que es una bendición de Dios, según recoge el diario La República.