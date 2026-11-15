La cobertura periodística internacional en torno a la visita del Papa León XIV ha generado un fuerte debate en las redes sociales, luego de que el conocido cronista argentino Nelson Castro realizara un recorrido y transmisión en vivo enfocándose en la infraestructura urbana de la ciudad de Chiclayo. Sus apreciaciones sobre las condiciones de vida, el entorno material y la desigualdad social han desatado una ola de reacciones divididas entre los usuarios de internet.

El contexto del recorrido: Junto a la Universidad Católica

Durante el inicio de su intervención en vivo, el comunicador enfatizó que las imágenes captadas correspondían a una zona céntrica y de importancia académica en el norte del país, descartando que se tratase de una periferia oculta o inaccesible:

“Esto es Chiclayo para que vos veas, Ah, mirá. ¿No es cierto? Esto es Chiclayo. Está al lado de la Universidad Católica, no es que estoy acá hablando de una periferia, ¿sí? Eh, Jonathan, esto es Chiclayo. Está al lado de la Universidad Católica y mira lo que es esto, ¿no es cierto?”.

Nelson Castro recorriendo Chiclayo en Perú, mostrando la MISERIA en la que viven los peruanos, sometidos por años a Gobiernos DE DERECHA. Pensar que para Milei y los libertarios, Perú ES EJEMPLO DE ECONOMÍA... https://t.co/OyW0RmNTdD — 💛🇦🇷 🅟🅐🅜🅟🅐 🇦🇷💙 (@Pampa139) November 14, 2026

La descripción de la infraestructura: “Casas a medio terminar y calles de tierra”

Conforme avanzaba con la cámara, el cronista detalló de manera cruda las carencias materiales que percibía en el vecindario chiclayano, señalando la precariedad de las construcciones y de las vías de acceso:

“Casas a medio y de los lugares mejor, calles de tierra. Muy humilde, muy humilde. Muy humilde. Mugre, pero humilde, humilde. Pobre mía, todas casas a medio terminar, realmente mal hechas, ¿no es cierto?”.

El transporte y el concepto de “ciudad precaria”

Al observar los vehículos de transporte público informal o de uso cotidiano en el sector, Castro profundizó en su caracterización del lugar, definiéndolo explícitamente como un espacio de subsistencia y un ejemplo de “ciudad precaria”:

“Entonces, estos son los taxis que se usan donde la gente trata de subsistir. Todo un lugar de subsistencia. Claro. Ciudad precaria, ciudad precaria. Realmente, ¿no es cierto?”.

El contraste humano: La generosidad frente a las carencias

A pesar de la crudeza con la que describió el entorno urbano, el periodista argentino detuvo su crítica material para destacar de inmediato la enorme calidad humana de los habitantes locales y la calidez con la que recibieron al equipo periodístico:

“Entonces, con gente, te digo, Jonathan, encantadora. Te abren la casa, te invitan a comer, te dan lo que no tienen, pero viven así. Eh esto que estoy mostrando, no te creas que es esta cuadra nada más, ¿eh?”.

El análisis final sobre la desigualdad estructural en el país

Hacia el tramo final del diálogo con el estudio central, la conversación se amplió para reflexionar sobre la realidad general de las ciudades peruanas como Lima apuntando directamente a las brechas económicas e institucionales:

“Conozco Lima que es un poco mejor pero tampoco Lima es la gran cosa. Son pueblos con mucha pobreza, con mucha desigualdad, con una clase alta muy chiquitita, 5%, muy rica... y con una clase baja pobrísima, pobrísima. Pero eso es peor”.