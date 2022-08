En Chile, ya son pocos los beneficios que quedan por pagar este mes de agosto, según las mismas estimaciones del Instituto de Previsión Social de ese país. Tras las entregas del Bono Invierno, el IFE Laboral, entre otros; millones de chilenos aún esperan por el resto de subsidios que les ayudarán a mejorar su situación económica luego de la pandemia de COVID-19 que afectó sus vidas de drástica manera.

Es por ello que en esta nota te explicaremos qué bonos puedes aún cobrar este mes de agosto, además de otra información adicional que debes conocer sobre cada una de ella.

QUÉ BONOS PUEDO COBRAR AÚN EN AGOSTO

Según el Instituto de Previsión Social de Chile, los subsidios que se pueden cobrar en ese país este mes de agosto son:

Bono Mujer Trabajadora: mediados de agosto.

Bono Canasta Básica: 30 de agosto.

Subsidio al Empleo Joven: miércoles 31 de agosto.

De esta misma forma, de la misma página del IPS se puede desprender que los pagos se realizarían a mediados y finales de agosto.

Es importante recordar que estos se pueden solicitar de forma online, ingresando a cada plataforma del programa al que corresponde.

QUÉ ES EL BONO MUJER TRABAJADORA

El Bono Mujer Trabajadora, o también conocido como Bono al Trabajo de la Mujer (BTM) es un aporte en dinero que premia el esfuerzo de mujeres y jefas de hogar de las familias más vulnerables. Este varía de acuerdo con la renta que reciben, y se paga a aquellas que mantienen al día sus cotizaciones provisionales y de salud

Para consultar si accedes a este beneficio, haz clic aquí e ingresa con tu Clave Única o Clave Tributaria.

QUÉ ES EL BONO CANASTA BÁSICA

El Bono Canasta Básica es un subsidio que está destinado a compensar el alza de precios de la CBA, el cual no constituye remuneración o renta para ningún efecto legal y, en consecuencia, no es imponible ni tributable y no tiene descuento alguno.

Para consultar se accedes a este beneficio, presiona aquí y completa lo solicitado.

QUÉ ES EL SUBSIDIO EMPLEO JOVEN

El Subsidio al Empleo Joven es un beneficio en dinero que otorga el Estado para mejorar el ingreso de jóvenes de 18 a 24 años, 11 meses de edad, que trabajen de manera dependiente o independiente y que pertenezcan al 40% más vulnerable de la población.

Para consultar se accedes a este beneficio, debes ingresar aquí.