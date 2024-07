La selección peruana solo sumó un punto en la Copa América y no pudo clasificar a los cuartos de final del torneo continental. Debido a la mala campaña, la Bicolor fue muy criticada por la hinchada. Sin embargo, generando gran sorpresa entre los fanáticos, en las últimas horas se difundió un video en donde aparece Christian Cueva y André Carrillo festejando en una discoteca. En esta reunión también estuvo Franco Cabrera, conductor del ‘Al Ángulo’, según lo mostrado por ‘Magaly TV La Firme’.

¿Qué dijo Franco Cabrera en ‘Al Ángulo’ tras estar presente en la fiesta de Christian Cueva y André Carrillo?

Y, en la edición de ‘Al Ángulo’ que se dio posteriormente al famoso ‘ampay’ del programa de Magaly Medina, Franco Cabrera no se manifestó sobre el tema, pese a que Pedro García y José Chávarri, los otros panelistas del programa, sí expresaron su malestar por lo sucedido.

“Nos vamos, Andreíta. Muchísimas gracias a todo el mundo, esto fue todo, gracias muchachos, Diana, gracias a ti en casa. El programa que sí algo tiene es presupuesto, Chau”, fue lo que dijo Cabrera para cerrar el programa, luego de que García y Chávarri recriminaran a los futbolistas por su conducta fuera de las canchas.

¿Cómo reaccionaron las redes sociales al silencio de Franco Cabrera?

Los usuarios de diversas redes sociales expresaron su rechazo a la postura mostrada por Cabrera en ‘Al Ángulo’. “Nunca he entendido cuál es el mérito del actor Franco Cabrera para que tantos años esté en un programa deportivo sin saber analizar un partido de futbol”, “No esperaba nada de él, no es periodista”, “Pensé que diría algo al respecto”.

Martín Liberman sobre Perú en la Copa América: “Nunca vi un equipo tan malo como este”

En una entrevista para el diario Líbero, Martín Liberman, periodista argentino, señaló que, si bien la Bicolor mostró carácter ante Argentina, su nivel futbolístico fue muy pobre. “Un Perú abúlico, sin ganas, sin deseo. Lo peleó desde el coraje (el duelo ante Argentina), a mí me gustó eso de Perú, no se dejó llevar por delante por los nombres propios de Argentina, en eso sí mostró actitud, pero no alcance. Pocas veces vi un equipo peruano tan malo como este. Sinceramente, lo digo, yo, que soy un amante del fútbol peruano, de su selección”.

Asimismo, el argentino agregó: “No puedo creer que se haya transformado en esto Perú. No hay recambio, los que jugaron no están a la altura, los centrales hicieron las cosas que podían, pero cuando Lautaro Martínez se lo propuso hizo con Alexander Callens y Carlos Zambrano lo que quiso”.

¿Qué más dijo Martín Liberman?

Liberman también criticó que Perú deba recurrir todavía a un futbolista veterano como Paolo Guerrero. “Desconocido el conjunto peruano, ahí se entiende por qué va último en las Eliminatorias. Les dije que no era Juan Reynoso, dudo sobre Jorge Fossati. Aunque en favor de estos dos puedo decir que la cantera, aparición, erupción de futbolistas jóvenes en Perú, no se vio absolutamente nada. Y cuando aparecía lo mejor de todo, el técnico resuelve sacarlos a los que mejor estaban jugando. Todo un síntoma es que Paolo Guerrero, capitán con 40 años, no tocó la pelota”.