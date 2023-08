La música peruana está de luto tras la partida inesperada de Kevin Pedraza, un talentoso joven de 19 años que se había convertido en una figura destacada en la escena de la cumbia sanjuanera. En esta nota te contaremos quién era este personaje que ha dejado un gran vacío en el norte del país y cuáles eras sus canciones más famosas; entre otros datos que debes conocer sobre su repentina muerte.

QUIÉN ERA KEVIN PEDRAZA

Con apenas 19 años, el mundo de la música cumbia en el Perú ha sido sacudido por la triste noticia del fallecimiento de Kevin Pedraza, quien lideraba la orquesta “Kevin Pedraza & La Auténtica Pasión”. Dotado de un timbre vocal distintivo, Kevin había logrado posicionar una serie de temas en el colectivo de Cajamarca y otras zonas más, estableciéndose como un referente de este género musical en el norte del país.

Su legado se destaca por la creación de éxitos memorables como ‘La Carpuela’, ‘Tu amor compraré’ y ‘Collar de Lágrimas’, que resonaron en corazones de admiradores a lo largo y ancho del territorio. Reconocido por muchos como el rostro emergente de la cumbia sanjuanera, un estilo profundamente arraigado en la región norteña del Perú, Kevin ya había dejado una huella indeleble en la escena musical.

La noticia de su partida dejó un vacío en la comunidad artística, y las redes sociales se llenaron de mensajes de condolencia y lamento. Teodoro Arellano Fernández, una leyenda de la música con su banda Cielo Gris, expresó su pesar: “Muy triste la partida del joven valor de la cumbia norteña. Nuestras más sinceras condolencias a su familia por tan irreparable pérdida”. Un cercano amigo, Junior Mendoza, dejó palabras emotivas en su despedida: “Tu voz resonará eternamente en nuestras almas y tus actos de bondad serán un legado que inspirará a muchos”.

La trayectoria musical de Kevin Pedraza fue un ascenso constante, destacando en el ámbito musical desde una edad temprana. Sus apariciones en los escenarios ya dejaban entrever la brillantez de su futuro en la industria de la cumbia sanjuanera. Aunque su tiempo en este mundo fue breve, su voz y legado perdurarán en las almas de aquellos que apreciaron su música y humanidad.

CUÁLES ERAN LAS CANCIONES MÁS FAMOSAS DE KEVIN PEDRAZA

Entre los temas más famosos de Kevin Pedraza se destacan:

La Carpuela

Corazón entristecido

La avecia

Pobre corazón

Sanjuanito alegre

Collar de lágrimas

Tu amor compraré

Mi pobreza

Mi chica preferida

SOBRE LA MUERTE DE KEVIN PEDRAZA

Kevin Pedraza, reconocido cantante de la cumbia sanjuanera, falleció la noche del martes 15 de agosto tras sufrir un accidente de tránsito en la ciudad de Chiclayo. Tras el accidente, el músico fue trasladado al Hospital Regional de Lambayeque, donde lucho por su vida durante algunas horas.

De acuerdo a las investigaciones, Pedraza sufrió el accidente cuando iba a bordo de una moto lineal e impactó contra la tolva de un camión en el cruce de la Panamericana Norte y la avenida Venezuela. El artista de 19 años se encontraba regresando a su vivienda tras asistir a clases en una universidad privada.

Inmediatamente fue internado en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI), pues el médico de turno le diagnosticó traumatismo encéfalo craneano severo, traumatismo multisistémico, neumonía aspirativa y fractura de muñeca y tibia.

QUÉ ES LO QUE DIJO LA PAREJA DE KEVIN PEDRAZA TRAS SU MUERTE

Jhanina Tocto Pariah, pareja de Kevin Pedraza, publicó un sentido mensaje por el fallecimiento del joven músico.

“Mi vida te me fuiste… Dejaste un vacío en mi corazón. Papá Dios, cuídalo mucho, cuídame desde el cielo… me haces falta. Tú no mi amor”, escribió la joven en su cuenta de Facebook.

Por otro lado, Tocto publicó otro sentido mensaje en Instagram: “Es algo difícil de creer que me dejaste. […] Todo esto es un dolor que no se puede expresar, cuídame mi angelito”, indicó con un fragmento de video grabado durante el velorio del músico.