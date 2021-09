Star Plus acaba de llegar a Latinoamérica y miles de personas están probando sus servicios, los cuales al menos en su primera semana prometen estar de forma gratuita para sus usuarios nuevos. Sin embargo, tras el periodo de prueba, es posible que busques darte de baja en la plataforma de streaming.

Como se sabe, Star Plus es una plataforma de streaming complementaria de Disney Plus en Latinoamérica. Está orientada a un público adulto, al que le ofrece eventos deportivos, películas y series que son propiedad de The Walt Disney Company, pero que no encajan con la oferta que ya hay en Disney+ que busca enfocarse en un público más infantil y familiar.

Además, Star Plus es un a plataforma exclusiva para Latinoamérica, en otros mercados disney maneja enfoques completamente diferentes. Por ejemplo, en Estados Unidos existe Disney Plus, Hulu y ESPN Plus; mientras que en Europa, Star Plus fue incorporado en la plataforma de Disney Plus.

¿Cómo cancelar mi suscripción a Star Plus?

Existen al menos dos formas de cancelar la suscripción en Star Plus. Una se hace directamente en la página web de esta plataforma y la otra se realiza mediante un tercero. Esta última solo es posible si es que contrataste este servicio mediante otra plataforma.

Suscripción directa

Si te suscribiste a Star Plus desde su sitio web, retirarte será bastante sencillo. La única exigencia es hacerlo desde su portal web: StarPlus.com. Por ello lo mejor es hacer este paso paso desde una computadora:

Ingresa al sitio web de Star Plus y haz clic la opción Iniciar sesión. Elige tu perfil y luego ve a “Cuenta”. Busca la opción “Suscripción” y selecciona tu plan actual para poder leer los detalles. Clic en “Cancelar suscripción”, elige el motivo y presiona “Continuar para cancelar”.

Y estos son todos los pasos. Una vez que los completes ya deberías haber logrado cancelar tu suscripción de Star Plus por completo. Si tenías una suscripción mensual, podrás hacer uso de la plataforma durante los días que quedan hasta que se cumpla el mes.

Suscripción mediante terceros

En cambio, si te suscribiste a Star Plus mediante una plataforma de terceros como lo es Google Play, PayPal o Mercado Pago los pasos se complican un poco más. Deberás solicitar la cancelación y el reembolso mediante una de estas plataformas y no directamente con Star Plus.

“La facturación la administra el socio con el que te suscribes, no Star Plus. Contáctalo directamente para recibir ayuda”, recuerda el servicio de streaming sobre este punto.

Estos son los pasos que debes seguir:

Ingresa al sitio web de Star Plus y selecciona la opción “Iniciar sesión”. Selecciona tu perfil y luego dirígete a “Cuenta”. En el apartado “Suscripción”, selecciona la opción “Administrar en (método de pago elegido)”.

Una vez realizado estos tres pasos, Star Plus te redirigirá al sitio web del tercero mediante el cual te suscribiste. Ya en esta página web es donde deberás completar el proceso, según los pasos que este operador te indique.

VIDEO RECOMENDADO

Entérate de los precios y como crear tu cuenta de Star Plus de manera fácil y con los planes que te convengan.