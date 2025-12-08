Para iniciar cualquier trámite de devolución de los aportes al desaparecido Fondo Nacional de Vivienda (Fonavi), lo primero que debe obtenerse es el documento que certifica oficialmente los aportes realizados: el Certificado de Reconocimiento de Aportaciones, conocido como CERAD. Este certificado, emitido por la Secretaría Técnica de la Comisión Ad Hoc —entidad responsable de gestionar todo el proceso de reembolso—, reúne la información validada sobre los años en los que contribuiste y el monto total acumulado.

En otras palabras, el CERAD es la base que permite determinar cuánto te corresponde recibir y, por ello, es indispensable para acceder al pago.

¿Cómo hacer para verificar y cobrar la devolución del FONAVI antes que termine el 2025?

Dentro del sitio, ubica las opciones «Consulta del Padrón Nacional de Fonavistas» o «Descarga de Certificado de Aportaciones». Luego selecciona el tipo de documento que utilizas (DNI, carné de extranjería u otro) e introduce el número correspondiente. Este paso sirve como verificación inicial para confirmar tu inscripción en la base de datos.

El sistema evaluará la información ingresada y mostrará una notificación con tu situación actual. Si tu CERAD ya fue generado, podrás descargarlo en formato PDF e imprimirlo sin inconvenientes. En caso de que aún no esté disponible, aparecerá un aviso indicando que continúa «en evaluación».

Con el certificado en tu poder, es importante revisar cuidadosamente los datos registrados, ya que ese monto será la referencia oficial para futuros pagos. Después de ello, solo queda esperar a que la Comisión Ad Hoc apruebe un nuevo Grupo de Pago y te incluya en la lista correspondiente.

¿Cómo saber si soy beneficiario del FONAVI?

Hasta el momento se han conformado cuatro grupos de reintegro disponibles para que los adultos mayores del Fondo Nacional de Vivienda (Fonavi) que aún no han cobrado puedan verificar si les corresponde hacerlo. A su vez, también existen 21 listas adicionales de beneficiarios que pueden realizar el cobro correspondiente en el Banco de la Nación. En tanto, la Secretaría Técnica del Fonavi puso a disposición de los exaportantes una plataforma virtual que permite verificar los cobros pendientes con solo el DNI. A continuación, estos son los simples pasos:

Ingresa a la página oficial de la Secretaría Técnica del Fonavi a través de este LINK.

Digita tu número de DNI o carnet de extranjería.

Ingresa el código captcha.

Finalmente presiona la opción ‘Consultar’.

VIDEO RECOMENDADO