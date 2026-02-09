En el Perú, más de 15 millones de personas usan Yape, ya sea para recibir pagos en sus negocios o para hacer transferencias cotidianas. Además, esta popular aplicación del Banco de Crédito del Perú (BCP) permite abonar servicios básicos del hogar y acceder a promociones en determinados comercios. En ese contexto, la billetera digital ofrece a sus usuarios la posibilidad de solicitar un préstamo mediante la función ‘Créditos Yape’, siempre que cumplan ciertos requisitos. A continuación, te explicamos todo lo que debes saber.
¿Cómo pido un crédito desde Yape? Mira AQUÍ lo que debes hacer
Cuando tengas una oferta de crédito pre-aprobada, solicita tu crédito con estos pasos:
- Ingresa a “Créditos” desde tu pantalla de inicio.
- Usa la opción “Simula tu crédito”.
- Según tu evaluación, verás los montos que puedes solicitar.
- Elige una fecha para el pago de tu crédito.
- A veces, será necesario validar tu identidad con una foto de tu rostro y de tu documento.
- Revisa el resumen y acepta las condiciones.
- Ingresa el código de validación que te llegará al celular.
- ¡Listo! Revisa que el dinero haya sido abonado a tu Yape.
¿Cómo puedo yapearle a alguien que no figura entre mis contactos?
Desde 2016, las transferencias en el país han ganado flexibilidad gracias a Yape, la aplicación del BCP que ha ido incorporando herramientas con el tiempo. Entre sus funciones más útiles está la posibilidad de enviar dinero a alguien aunque no figure en tu lista de contactos.
Para realizar este tipo de envío sin tener registrado el nombre del receptor, la plataforma permite dos métodos: escanear el código QR del usuario o ingresar directamente el número de celular correspondiente.
Para enviar o recibir dinero con Yape, no es necesario tener el número de celular en tus contactos.
Puedes yapear de dos formas:
- Escaneando el código QR: Para recibir yapeos, encuentra tu código en la pantalla de inicio de sesión y muéstraselo a la otra persona. Si tú vas a enviar, usa el botón de “Escanear QR” que verás al iniciar sesión en Yape. La información de la otra persona se cargará automáticamente.
- Ingresando el número de celular:
-Ingresa a Yape
-Dale clic al botón inferior derecho “Yapear”
-Escribe o pega el nuevo número en el buscador y selecciona “A nuevo celular”
-Valida el nombre y número de destino, ingresa el monto de yapeo y dale clic a “Yapear”
-¡Listo! Tu yapeo se realizó con éxito