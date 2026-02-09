¿Cómo pido un crédito desde Yape?​ Mira AQUÍ lo que debes hacer

Por Kenyi Peña Andrade

En el Perú, más de 15 millones de personas usan, ya sea para recibir pagos en sus negocios o para hacer transferencias cotidianas. Además, esta popular aplicación del permite abonar servicios básicos del hogar y acceder a promociones en determinados comercios. En ese contexto, la billetera digital ofrece a sus usuarios la posibilidad de solicitar un préstamo mediante la función ‘Créditos Yape’, siempre que cumplan ciertos requisitos. A continuación, te explicamos todo lo que debes saber.

Cuando tengas una oferta de crédito pre-aprobada, solicita tu crédito con estos pasos:

  1. Ingresa a “Créditos” desde tu pantalla de inicio.
  2. Usa la opción “Simula tu crédito”.
  3. Según tu evaluación, verás los montos que puedes solicitar.
  4. Elige una fecha para el pago de tu crédito.
  5. A veces, será necesario validar tu identidad con una foto de tu rostro y de tu documento.
  6. Revisa el resumen y acepta las condiciones.
  7. Ingresa el código de validación que te llegará al celular.
  8. ¡Listo! Revisa que el dinero haya sido abonado a tu Yape.

¿Cómo puedo yapearle a alguien que no figura entre mis contactos?

Desde 2016, las transferencias en el país han ganado flexibilidad gracias a Yape, la aplicación del BCP que ha ido incorporando herramientas con el tiempo. Entre sus funciones más útiles está la posibilidad de enviar dinero a alguien aunque no figure en tu lista de contactos.

Para realizar este tipo de envío sin tener registrado el nombre del receptor, la plataforma permite dos métodos: escanear el código QR del usuario o ingresar directamente el número de celular correspondiente.

Para enviar o recibir dinero con Yape, no es necesario tener el número de celular en tus contactos.

Puedes yapear de dos formas:

  • Escaneando el código QR: Para recibir yapeos, encuentra tu código en la pantalla de inicio de sesión y muéstraselo a la otra persona. Si tú vas a enviar, usa el botón de “Escanear QR” que verás al iniciar sesión en Yape. La información de la otra persona se cargará automáticamente.

  • Ingresando el número de celular: 

1

-Ingresa a Yape

-Dale clic al botón inferior derecho “Yapear”

-Escribe o pega el nuevo número en el buscador y selecciona “A nuevo celular”

-Valida el nombre y número de destino, ingresa el monto de yapeo y dale clic a “Yapear”

-¡Listo! Tu yapeo se realizó con éxito

