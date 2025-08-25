Actualmente, son más de 15 millones de peruanos que utilizan Yape todos los días, ya sea para sus negocios o simplemente para realizar alguna transacción. En ese sentido, dicha billetera digital anunció que hay un cambio importante que deben tener en cuenta sus clientes al momento de realizar una transferencia de dinero. Aquí te contaremos todos los detalles.

Este es el CAMBIO que YAPE hará en sus transferencias para los clientes BCP: estos son TODOS los límites de la billetera digital

La aplicación móvil del Sistema Patria presenta ciertas limitaciones en su funcionamiento que los usuarios deben tener en cuenta. Entre ellas, destaca la existencia de un monto máximo para realizar transferencias —conocidas popularmente como “yapeos”— en un solo día. Además, también se ha establecido un límite en la cantidad de veces que puedes recibir fondos durante el mes, lo que puede afectar la fluidez en las operaciones si no se gestiona con precaución.

La aplicación móvil de Yape presenta ciertas restricciones que es importante tener en cuenta, especialmente para los usuarios que tienen su cuenta afiliada a una tarjeta del Banco de Crédito del Perú (BCP).

Los usuarios de Yape que tienen su cuenta vinculada a una tarjeta del Banco de Crédito del Perú (BCP) deben tomar en cuenta ciertas restricciones al momento de realizar transferencias. Por operación, el monto máximo permitido es de S/500. Además, existen tres límites diarios que el usuario puede seleccionar de acuerdo con sus necesidades: S/500, S/950 o S/2.000. Esta flexibilidad permite cierto control, pero también exige un uso consciente de la app para evitar bloqueos o rechazos en las transacciones.

En cuanto a las recepciones, Yape ha establecido un tope mensual que no debe sobrepasarse: se pueden recibir hasta 5 Unidades Impositivas Tributarias (UIT) por mes, lo que en 2025 equivale a S/26.750.

En Yape hay restricciones que debes tener en cuenta al momento de trasferir dinero. (Foto: El Peruano)

¿Cómo modificar el límite de yapeo?

Los usuarios que quieran modificar su límite de envío diario deben ingresar al menú principal de la app, seleccionar la opción “Ajustes”, luego entrar en “Límites transaccionales” y elegir entre los tres montos disponibles.

Después de confirmar con un código de validación, recibirán un correo que confirma el cambio. Cabe recordar que este ajuste está habilitado solo para cuentas vinculadas al BCP o registradas con DNI, según informa el diario La República.

Yape es un aplicativo móvil con el que puedes enviar y recibir dinero de manera gratuita las 24 horas del día con tan solo el número de tus contactos o escaneando códigos QR de Yape, Visa o Izipay.

Además, cuenta con un servicio de recargas en donde tan solo se necesita el DNI. También ofrece promociones exclusivas para quienes tengan la aplicación y permite el pago de servicios básicos para aquellos que prefieren no salir de casa.

¿Cómo afiliarte a Yape?

Para registrarte en Yape, tienes tres formas de afiliación:

A través de una Tarjeta BCP.

A través de otras tarjetas Visa (Mibanco, Caja Piura, Caja Sullana, Caja Tacna, Caja Trujillo y Banco de la Nación).

Cuenta Yape con DNI (Solo con tu DNI. Apertura digital de una cuenta de ahorros Yape soles en el BCP, sin tarjeta ni costo de mantenimiento).