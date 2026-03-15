Realizar compras en el extranjero suele requerir un dato que muchos peruanos desconocen: el código postal. Esta combinación numérica de cinco dígitos, regulada por el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC), es la herramienta técnica indispensable para asegurar que cualquier paquete o correspondencia llegue a su destino exacto sin contratiempos ni extravíos en el trayecto. Dada la expansión del comercio electrónico en el país, contar con esta información ya no es un lujo, sino una necesidad operativa para conectar al Perú con los mercados globales. Si aún no sabes cuál te corresponde o temes cometer un error en tu próximo formulario de registro, descubre en esta nota cómo consultar tu código postal en una plataforma oficial y asegurar el éxito de tus gestiones en línea.

¿CUÁL ES EL PORTAL DEL ESTADO PARA LOCALIZAR MI CÓDIGO POSTAL?

Para obtener el dato preciso sin margen de error, la ciudadanía cuenta con la herramienta digital codigopostal.gob.pe. Una vez dentro de este sitio web, el usuario simplemente debe introducir el nombre de su localidad o la zona específica que desea consultar. El software rastreará la ubicación y desplegará un mapa detallado; al seleccionar el área de interés, el sistema revelará automáticamente la numeración de cinco cifras.

¿EN QUÉ CONSISTE ESTA NORMA TÉCNICA Y QUÉ FUNCIÓN CUMPLE?

El Código Postal Nacional es un sistema de identificación geográfica que permite individualizar los diversos centros poblados a lo largo del territorio peruano. Su implementación responde a objetivos estratégicos:

Agilidad logística: reduce los tiempos de espera en la recepción de mensajería.

reduce los tiempos de espera en la recepción de mensajería. Seguridad en la entrega: minimiza la probabilidad de que los productos se envíen a direcciones erróneas.

minimiza la probabilidad de que los productos se envíen a direcciones erróneas. Impulso económico: dinamiza los procesos comerciales tanto dentro como fuera de nuestras fronteras.

dinamiza los procesos comerciales tanto dentro como fuera de nuestras fronteras. Precisión geográfica: permite a las empresas de transporte ubicar con exactitud el punto de destino final.

(Foto: iStock) / FreshSplash

¿CÓMO HA CAMBIADO LA ESTRUCTURA DE LOS CÓDIGOS ACTUALMENTE?

Desde el año 2016, el esquema postal en el país se modernizó y pasó a estar compuesto por cinco dígitos. Es fundamental entender que un solo distrito puede albergar múltiples códigos dependiendo de la zona específica. Por ejemplo, en el caso de San Juan de Lurigancho, existen más de tres variantes numéricas, lo que obliga al usuario a verificar con lupa su ubicación exacta antes de declarar el código en un trámite, según informa la plataforma América TV.

¿QUÉ CÓDIGOS SE UTILIZAN COMO REFERENCIA EN LAS REGIONES DEL PAÍS?

Aunque la norma técnica establece que el identificador general para el país es el 51 y para la capital es el 27, la operatividad real se divide en secuencias de cinco números que varían según la ubicación geográfica.

A continuación, te detallamos las numeraciones de algunas regiones:

Amazonas: El código general de la región es 01000, mientras que para la ciudad de Chachapoyas se utiliza el 01001 y para Bagua el 01720.

El código general de la región es 01000, mientras que para la ciudad de Chachapoyas se utiliza el 01001 y para Bagua el 01720. Áncash: Tanto la región como la ciudad de Huaraz comparten el 02000, pero Chimbote se identifica con el 02800.

Tanto la región como la ciudad de Huaraz comparten el 02000, pero Chimbote se identifica con el 02800. Arequipa: La zona de Cayma y el cercado usan el 04000, mientras que Yanahuara emplea el 04014.

La zona de Cayma y el cercado usan el 04000, mientras que Yanahuara emplea el 04014. Callao: Posee diversas variantes como 07031 o 07001. Distritos específicos como La Punta (07021), Carmen de la Legua (07006) o Ventanilla (07071) cuentan con sus propias series.

Posee diversas variantes como 07031 o 07001. Distritos específicos como La Punta (07021), Carmen de la Legua (07006) o Ventanilla (07071) cuentan con sus propias series. Cuzco: La referencia regional es 08000. Para zonas turísticas y céntricas, se usa el 08002 (Centro Histórico) y el 08003 (San Blas).

La referencia regional es 08000. Para zonas turísticas y céntricas, se usa el 08002 (Centro Histórico) y el 08003 (San Blas). Ica: El identificador departamental es 11000. No obstante, ciudades como Pisco (11600), Nazca (11401) y Chincha (11702) tienen numeraciones distintas.

El identificador departamental es 11000. No obstante, ciudades como Pisco (11600), Nazca (11401) y Chincha (11702) tienen numeraciones distintas. La Libertad: Trujillo y la región comparten la cifra 13000 como referencia principal.

Trujillo y la región comparten la cifra 13000 como referencia principal. Lima: Aunque la ciudad tiene asignado el número 27 de forma referencial, cada distrito tiene múltiples códigos de cinco dígitos. Por ejemplo, en Los Olivos se utilizan series como 15301 o 15307, y en San Martín de Porres cifras como 15112 o 15106.

Aunque la ciudad tiene asignado el número 27 de forma referencial, cada distrito tiene múltiples códigos de cinco dígitos. Por ejemplo, en Los Olivos se utilizan series como 15301 o 15307, y en San Martín de Porres cifras como 15112 o 15106. Pasco: El código 19000 identifica a la región, el 19001 a Cerro de Pasco y el 19231 a la zona de Oxapampa.

El código 19000 identifica a la región, el 19001 a Cerro de Pasco y el 19231 a la zona de Oxapampa. Piura: Mientras que la capital usa el 20001, otras zonas como Sullana (20101) o Catacaos (20006) presentan variaciones.

Mientras que la capital usa el 20001, otras zonas como Sullana (20101) o Catacaos (20006) presentan variaciones. Tumbes: La región se identifica con el 24000, variando a 24150 en Zarumilla y 24560 en la zona de Punta Sal.

VÍDEO RECOMENDADO: