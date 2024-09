La Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria (Sunedu) optó por extender el bachillerato automático para todos aquellos estudiantes universitarios y egresados hasta el 31 de diciembre del 2024. Según el Consejo Directivo de dicha entidad pública, a través de una resolución, contempló que la Ley Nº 31803, Ley Universitaria promulgada por el Congreso de la República en junio del 2023, no ha sido regularizada debido a problemas por su “ejecución”.

Vale precisar que, la Sunedu o Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria, es un organismo del gobierno peruano encargado de supervisar y regular las universidades en el país. Su principal objetivo es garantizar la calidad de la educación superior, promoviendo el cumplimiento de normativas y estándares establecidos. La Sunedu se encarga de otorgar licencias a las universidades, supervisar su funcionamiento y asegurar que ofrezcan una educación de calidad a sus estudiantes. En la siguiente nota, te contamos todos los detalles.

¿POR QUÉ SUNEDU EXTENDIÓ EL BACHILLERATO AUTOMÁTICO HASTA FINES DE DICIEMBRE?

El Consejo Directivo de la Sunedu tomó esta decisión en la resolución N° 0029-2024, en la que se señaló que la Ley N° 31803, que modifica la Ley Universitaria, aún no ha sido reglamentada. “Se han presentado problemas para aplicar la nueva ley (promulgada en junio de 2023), pues muchas universidades e institutos no han cumplido con adecuarse en lo que se refiere a requisitos mínimos entre ellos, no haber aprobado los estudios de pregrado, un curso de trabajo de investigación, etc”, indican.

De esta manera, mencionada entidad mencionó lo siguiente: “Establecer, como periodo de adecuación y de forma excepcional, para que los estudiantes y egresados cumplan con acreditar y cumplir con todos los requisitos para acceder al grado de bachiller conforme a los alcances de la Ley N° 31803, hasta el 31 de diciembre de 2024″. Finalmente, Sunedu comunicó a las universidades, institutos y escuelas superiores, públicas y privadas, que tendrán que ajustar sus planes de estudio o mallas curriculares a lo determinado en la Ley N° 31803.

¿QUÉ UNIVERSIDADES PERUANAS DEJARÁN DE OPERAR HASTA FINALES DE AÑO TRAS NO TENER LICENCIAMIENTO DE SUNEDU?

La Sunedu dio a conocer que seis universidades del país no obtuvieron el licenciamiento debido a que no cumplieron con las Condiciones Básicas de Calidad (CBC), por lo que antes de que finalice el año tendrán que dejar de operar, ocasionando también mucha incertidumbre entre los estudiantes de las instituciones superiores estatales y privadas. A continuación, te presentamos las fechas que las casas de estudios superiores cerrarán sus puertas al público:

Universidad San Andrés: 14 de agosto de 2024.

14 de agosto de 2024. Universidad Particular de Chiclayo: 19 de agosto de 2024.

19 de agosto de 2024. Universidad Privada Telesup: 4 de septiembre de 2024.

4 de septiembre de 2024. Universidad José Carlos Mariátegui: 31 de diciembre de 2024.

31 de diciembre de 2024. Universidad Andina Néstor Cáceres Velásquez: 31 de diciembre de 2024.

31 de diciembre de 2024. Universidad Latinoamericana CIMA: 31 de diciembre de 2024.

