El Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec) anunció que a partir de ahora solo emitirán el DNI electrónico 3.0, lo cual reemplazará al popular DNI azul y amarillo que acompañaron durante décadas a los peruanos. De hecho, hasta la fecha se han entregado más de un millón de este tipo de documentos a nivel nacional, lo que brinda mayor seguridad y confidencialidad a los ciudadanos. En ese sentido, con el objetivo de que más personas obtengan este DNI, dicho organismo público, junto a diversas municipalidades distritales, realiza campañas gratuitas para niños y adultos mayores a fin de acceder a esta cédula de identidad en simples pasos. En el desarrollo de esta nota te contamos mayores detalles al respecto.

¿CÓMO TRAMITAR EL DNI ELECTRÓNICO GRATUITO, SEGÚN RENIEC?

A través de sus plataformas oficiales, la Municipalidad Distrital de San Martín de Porres puso en conocimiento de sus ciudadanos que durante septiembre se llevará a cabo una campaña para obtener el DNI electrónico gratuito. En esta ocasión, el evento está dirigido exclusivamente para los menores de 17 años y adultos mayores de 60 años a más. De esta manera, se busca agilizar el proceso y asegurar que todos los ciudadanos cuenten con una identificación moderna y digital.

En el caso de los menores de edad y adultos mayores, según Reniec, se solicita que presenten una copia simple de partida de nacimiento y un recibo vigente de luz o agua. Así, entre los servicios que se ofrece a la ciudadanía es la toma de fotografía gratuita, inscripción por primera vez, renovación de DNI, rectificación de datos, actualización de fotos y dirección. Durante la jornada habrá acompañamiento constante del personal de la institución pública y asesoría personalizada.

¿DÓNDE OBTENER EL DNI ELECTRÓNICO GRATUITO EN SAN MARTÍN DE PORRRES?

La Municipalidad de San Martín de Porres tiene como objetivo ampliar el acceso al DNI electrónico en su distrito, mejorar la atención a los vecinos y alinearse con las nuevas políticas nacionales de identificación. Por consiguiente, según el Reniec, se atenderá al público hasta agotar stock por orden de llegada en tres fechas a partir de las 9:30 a. m. en los siguiente puntos:

Lunes 15 de setiembre

Lugar: Agencia Zona Comercial Industrial - Calle Las Tunas n°308, Urb. Naranjal

Lunes 22 de setiembre

Lugar: Urb. Mesa Redonda Parque Vencedores - Av. Bolognesi cruce con Av. Industrial

Lunes 29 de setiembre