La tecnología hoy genera que puedan implementarse diversos mecanismos para la consecución de iniciativas como lo es ahora el Voto Electrónico No Presencial (VENP) promovido por la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE). Al respecto, y como requisito fundamental para beneficiarios, resulta importante hacer mención del certificado digital incorporado en Documento Nacional de Identidad (DNI) electrónico, siendo el elemento cuya vigencia debes verificar a fin de poder formar parte de proyecto piloto con miras a las Elecciones Generales 2026.

EL PASO A PASO QUE DEBES SEGUIR PARA VERIFICAR VIGENCIA DE CERTIFICADO DIGITAL INCORPORADO EN DNI ELECTRÓNICO

Nueva plataforma hoy habilita la ONPE con miras a las Elecciones Generales 2026, y en esta ocasión dirigida a los peruanos que cumplan con los requisitos exigidos para votar digitalmente.

Con respecto precisamente a las condiciones que estipula dicho organismo a fin de posibilitar el VENP, resulta importante destacar al DNIe cuyos certificado digital incorporado, debe contar con vigencia hasta, por lo menos, “el 8 de junio de 2026, un día después de una probable segunda vuelta electoral”.

“Muchas veces nos hemos olvidado la clave con la que nosotros recibimos nuestro certificado digital“, refiere Willy Ramírez como miembro del pleno del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), y en diálogo concedido a TV Perú, exhortando así a la ciudadanía con cédula biométrica, a que verifiquen si todavía figura válido, y dentro del plazo de los 4 años concedidos por parte del RENIEC.

A continuación, te compartimos el paso a paso que debes seguir para comprobar 100% online si tu DNIe se mantiene actualizado, y no requiere renovación pensando en solicitar inclusión en la lista de votantes digitales que conforman proyecto piloto de la ONPE:

Accede a la Plataforma Ciudadano Digital

- Para una mejor experiencia, el RENIEC te recomienda hacer uso del navegador Microsoft Edge.

Selecciona el botón “Consultar vigencia”

- El acceso se encuentra en la parte superior de la plataforma Ciudadano Digital.

Ingresa el número de tu DNIe

- Tras colocarlo, cumple con marcar la opción “No soy un robot” para conocer si tus certificados figuran vigentes.

Según lo precisa la ONPE tras definir nuevos grupos priorizados para la implementación progresiva del voto digital a partir de las Elecciones Generales 2026, esta fase piloto está dirigida a los ciudadanos que presenten dificultades de poder acudir a sus respectivos locales “debido a la distancia, una discapacidad o porque ese día deben prestar servicios propios de su función”.

Si necesitas acogerte a este beneficio por alguno de los motivos expuestos, e integras uno de los grupos priorizados que te compartiremos más adelante, y fundamentalmente posees un DNIe que contiene certificados digitales vigentes hasta por lo menos el 8 de junio 2026, accede a este link habilitado por la ONPE, y efectúa tu registro entre el 29 de octubre y el 13 de diciembre de 2025.

LOS 4 PASOS QUE DEBES SEGUIR PARA RENOVACIÓN DE CERTIFICADO DIGITAL EN DNIE

1- Realiza el pago de S/6.60 con código de tributo 00530 en agencias del Banco de la Nación (BN), agentes o vía Págalo.pe.

2- Con tu ticket de pago y DNIe, acércate a uno de los Centros de Atención del RENIEC autorizados para su emisión.

3- Tras iniciar con trámite, realiza la firma de formato que te harán entrega, y luego digita tu clave secreta de 6 u 8 dígitos.

4- Finalmente, y de manera inmediata, el RENIEC pasará a otorgarte la constancia de renovación de Certificado Digital que debe figurar incorporado en chip del DNIe.

REVISA SI PERTENECES A ALGUNO DE LOS GRUPOS PRIORIZADOS POR LA ONPE PARA EMITIR VOTO DIGITAL

Miembros en actividad de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional del Perú (PNP).

Peruanos que se encuentren fuera del territorio nacional.

Personal asistencial y administrativo de los establecimientos de salud públicos y privados, incluyendo hospitales policiales y militares.

Personal del Instituto Nacional Penitenciario (INPE).

Personal del Cuerpo General de Bomberos Voluntarios del Perú.

Personal del JNE, RENIEC y de la ONPE.

Ciudadanos con discapacidad e inscritos en el Registro Nacional de la Persona con Discapacidad del Consejo Nacional para la Integración de la Persona con Discapacidad (CONADIS), y/o aquellos que figuran como tal en el padrón electoral.

Ciudadanos cuya dirección domiciliaria, registrada ante el RENIEC, corresponda al distrito del Cercado de Lima.

Personal de la Superintendencia Nacional de Migraciones.

Personal del Ministerio de Relaciones Exteriores.

Personal de la Defensoría del Pueblo.