En Venezuela continúa operando un sistema de distribución de combustible con tarifa reducida, dirigido a conductores cuyos vehículos se encuentran registrados conforme a las normas oficiales y aparecen en la plataforma estatal correspondiente. A través de este procedimiento, propietarios de automóviles o motocicletas pueden consultar un calendario semanal que indica qué números finales de placas están autorizados para recargar gasolina en determinados días, asegurando así un suministro organizado y regulado para quienes cumplen con los requisitos del programa.

¡Atención conductores! Este es el cronograma para surtir gasolina subsidiada del 9 al 15 de marzo

Lunes 9 de marzo: Placas de carros y motos que terminen en 3 y 4

Martes 10 de marzo: Placas de carros y motos que terminen en 5 y 6

Miércoles 11 de marzo: Placas de carros y motos que terminen en 7 y 8

Jueves 12 de marzo: Placas de carros y motos que terminen en 9 y 0

Viernes 13 de marzo: Placas de carros y motos que terminen en 1 y 2

Sábado 14 de marzo: Placas de carros y motos que terminen en 3 y 4

Domingo 15 de marzo: Placas de carros y motos que terminen en 5 y 6

Desde 2022, el Sistema Patria dispone que la gasolina con precio subsidiado se abone exclusivamente mediante pagos electrónicos a través de BiopagoPDV. Esta disposición suprimió el manejo de efectivo, con el objetivo de agilizar el servicio en las estaciones y mantener un control más exacto del cupo mensual asignado a cada conductor.

Cuáles son los métodos de pago de la gasolina subsidiada

Así puedes consultar el saldo de gasolina subsidiada

Para conocer cuánto combustible subsidiado les queda en el mes, los usuarios deben enviar un SMS al 3777 con las palabras SALDO o GASOLINA. A continuación, el sistema envía automáticamente la información actualizada del monedero de gasolina vinculado a su cuenta en la plataforma Patria.

¿Quiénes pueden acceder al subsidio?

El beneficio está dirigido a propietarios o conductores de vehículos registrados en el Sistema Patria. Para ser elegible, el usuario debe mantener un saldo mínimo de 25,20 bolívares en su cuenta. La asignación mensual es la siguiente:

120 litros para automóviles

60 litros para motocicletas

El pago del combustible subsidiado se realiza únicamente a través del sistema electrónico BiopagoPDV en estaciones habilitadas a nivel nacional, con un precio de 5.000 bolívares por litro.

¿Cómo recargar saldo en el Monedero Patria?

Si no se cuenta con fondos suficientes para acceder al subsidio, es posible transferir dinero desde cualquiera de los 22 bancos autorizados en el país. Para ello, el usuario debe registrar la cuenta del Banco Central de Venezuela habilitada para recargas. Generalmente, los fondos se acreditan de forma inmediata tras realizar la operación conforme a las instrucciones oficiales.