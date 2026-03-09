Por Kenyi Peña Andrade

En Venezuela continúa operando un sistema de distribución de combustible con tarifa reducida, dirigido a conductores cuyos vehículos se encuentran registrados conforme a las normas oficiales y aparecen en la plataforma estatal correspondiente. A través de este procedimiento, propietarios de automóviles o motocicletas pueden consultar un calendario semanal que indica qué números finales de placas están autorizados para recargar gasolina en determinados días, asegurando así un suministro organizado y regulado para quienes cumplen con los requisitos del programa.