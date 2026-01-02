Bonos Patria enero 2026: conoce cuándo te pagarán y cómo hacerlo

El comienzo del año trae consigo un apoyo financiero para los hogares venezolanos. En el mes de enero de 2026, la Plataforma Patria no solo realizará la asignación regular de sus beneficios, sino que también activará un Bono de Reyes, destinado a contribuir con los gastos propios de la temporada posterior a las celebraciones y a ofrecer un respiro al presupuesto familiar en Venezuela.

Hogares de la Patria | 03 al 08 de enero | 155,00 Bs

Bono de Reyes 2026 (Especial) | 04 al 07 de enero | 210,00 Bs

Bono José Gregorio Hernández | 05 al 10 de enero | 130,00 Bs

Lactancia Materna / Parto Humanizado | 06 al 12 de enero | 165,00 Bs

Bono 100% Amor Mayor | 10 al 15 de enero | 145,00 Bs

Bono Economía Familiar | 15 al 20 de enero | 120,00 Bs

Bono Cuadrantes de Paz | 18 al 22 de enero | 190,00 Bs

Para iniciar el proceso, la persona debe ingresar al portal www.patria.org.ve y elegir la opción “Registrarse”. Después, deberá llenar un formulario con datos básicos como número de cédula, fecha de nacimiento, teléfono móvil y correo electrónico.

El siguiente paso consiste en crear un nombre de usuario junto con una contraseña robusta. Posteriormente, será necesario confirmar el número telefónico introduciendo el código que llegará vía mensaje de texto.

Cuando se complete la verificación, el usuario podrá ampliar su perfil incorporando información adicional: dirección de domicilio, detalles de su grupo familiar y, si aplica, los datos bancarios.

En caso de no poseer el Carnet de la Patria, este puede solicitarse durante las jornadas especiales de emisión organizadas por el Gobierno.

Para restablecer tu acceso en www.patria.org.ve, debes dirigirte a la opción destinada a recuperar la clave, la cual suele aparecer como “¿Olvidó su contraseña?” o “Recuperar Contraseña”. Una vez seleccionada, la plataforma solicitará tu número de cédula junto con el teléfono móvil o correo electrónico que registraste al crear tu cuenta.

Después de ingresar esos datos, el sistema enviará un código de verificación por mensaje de texto o por correo, según la información que tengas asociada. Con ese código podrás confirmar tu identidad y avanzar al último paso: crear una nueva contraseña. Esta debe ser robusta, con al menos ocho caracteres que combinen letras mayúsculas, números y símbolos para garantizar mayor seguridad.

