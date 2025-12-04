El Sistema Patria inició la asignación del beneficio “Complementario Familiar” perteneciente a diciembre de 2025 en Venezuela. La disponibilidad de este pago quedó confirmada mediante una publicación realizada en el portal Blog Patria. A propósito de ello, a continuación te contamos todo lo que debes saber sobre este subsidio de cara a este mes que acaba de comenzar.

Comienza la entrega del bono “Complementario Familiar”

Según lo informado, este apoyo económico se acreditará en la Plataforma Patria entre el 2 y el 10 de diciembre, dentro del periodo programado para su distribución.

“Venezuela vive la Navidad: trabajo, rumba, alegría y felicidad. ¡Que reine la paz! ¡Viva nuestra Patria victoriosa!”, indica el mensaje que deberán recibir los beneficiarios de este subsidio.

Los usuarios recibirán la notificación de su beneficio a través de un mensaje de texto enviado desde el número 3532, así como mediante la aplicación veMonedero.

Para esto alcanza el Bono Complementario Familiar

El subsidio otorgado asciende a 3.705 bolívares, equivalentes a 14,86 dólares según la tasa oficial del Banco Central de Venezuela (BCV) del miércoles 3 de diciembre, que se situó en 249,19 bolívares por dólar.

Este monto refleja un aumento de 11,26 % en comparación con noviembre, cuando el bono fue de 3.330 bolívares, equivalentes a 13,36 dólares. Aunque este subsidio no cubre la totalidad de los gastos en alimentos, productos de higiene y limpieza del hogar, permite adquirir algunos artículos básicos. Por ejemplo, alcanza para comprar 2,5 kg de pollo entero (9,50 dólares), cinco litros de leche completa (2,84 dólares cada uno) o un kilogramo de café (6,95 dólares por 500 gramos).

Los precios fueron verificados por el equipo de El Diario en los sitios web de los supermercados Gama y Forum, tomando como referencia la tasa del BCV del miércoles 3 de diciembre de 2025.

En cuanto a productos de limpieza del hogar, el subsidio permite adquirir, por ejemplo, dos litros de desinfectante (3,94 dólares por litro) o un litro de lavaplatos (4,29 dólares por litro).

Respecto a artículos de higiene personal, el monto alcanza para adquirir tres paquetes de papel higiénico (3,94 dólares cada paquete de cuatro rollos), un paquete de crema dental (3,48 dólares) o 400 ml de shampoo (11,39 dólares).

¿Cómo recargar saldo en el Monedero Patria?

Si no se cuenta con fondos suficientes para acceder al subsidio, es posible transferir dinero desde cualquiera de los 22 bancos autorizados en el país. Para ello, el usuario debe registrar la cuenta del Banco Central de Venezuela habilitada para recargas. Generalmente, los fondos se acreditan de forma inmediata tras realizar la operación conforme a las instrucciones oficiales.

¡Atención adultos mayores! El bono 100% Amor Mayor llega con importantes cambios para diciembre: conoce quiénes lo recibirán y qué beneficios incluye

Este apoyo económico cumple dos propósitos esenciales: ofrecer un ingreso básico a los adultos mayores que carecen de pensión formal y facilitar su incorporación a otros planes sociales que puedan activarse en el futuro.

De cara a diciembre de 2025, el programa tiene previsto sumar a más adultos mayores a su lista de beneficiarios. Para estas nuevas inclusiones, se tomarán en cuenta varios criterios fundamentales, entre ellos:

Mujeres a partir de los 55 años y hombres desde los 60 forman parte del grupo etario considerado para las nuevas incorporaciones.

No contar con una pensión del IVSS ni con ningún otro ingreso previsional similar es un requisito indispensable.

Además, se exige tener el perfil actualizado y activo dentro del Sistema Patria, pues es la plataforma a través de la cual se valida y otorga el beneficio.

Junto con los requisitos ya mencionados, el programa también considera a los siguientes grupos como elegibles para recibir el beneficio:

Personas de la tercera edad que no cuentan con una pensión regular, quienes constituyen la población prioritaria.

Adultos mayores que se encuentran a la espera de la verificación de su pensión IVSS, y que, mientras tanto, reciben este apoyo temporal.

Ciudadanos en situación de vulnerabilidad económica, identificados a través de los Consejos Comunales o de las Misiones Sociales, quienes pueden ser incorporados por recomendación directa de estas instancias.