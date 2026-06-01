Resumen

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Consulta AQUÍ qué día te toca surtir gasolina subsidiada en Venezuela del 1 al 7 de junio
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Por Redacción EC

El despacho de gasolina subsidiada continúa desarrollándose en Venezuela bajo un esquema organizado que beneficia a los conductores inscritos en el sistema oficial. Para acceder a este combustible a precio preferencial, los usuarios deben mantener vigente la información de sus vehículos y cumplir con las disposiciones establecidas por las autoridades. La distribución se realiza mediante un calendario semanal que toma como referencia el último dígito de la placa vehicular. Gracias a este mecanismo, cada conductor cuenta con fechas asignadas para abastecerse en las estaciones de servicio autorizadas, lo que permite ordenar la atención y evitar la concentración masiva de vehículos. Con esta modalidad, se busca mejorar la eficiencia en el suministro de combustible, reducir los tiempos de espera y garantizar una entrega más equilibrada entre los beneficiarios del programa. Además, el sistema facilita el control de la demanda y contribuye a una gestión más planificada de los recursos disponibles.