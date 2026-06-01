El despacho de gasolina subsidiada continúa desarrollándose en Venezuela bajo un esquema organizado que beneficia a los conductores inscritos en el sistema oficial. Para acceder a este combustible a precio preferencial, los usuarios deben mantener vigente la información de sus vehículos y cumplir con las disposiciones establecidas por las autoridades. La distribución se realiza mediante un calendario semanal que toma como referencia el último dígito de la placa vehicular. Gracias a este mecanismo, cada conductor cuenta con fechas asignadas para abastecerse en las estaciones de servicio autorizadas, lo que permite ordenar la atención y evitar la concentración masiva de vehículos. Con esta modalidad, se busca mejorar la eficiencia en el suministro de combustible, reducir los tiempos de espera y garantizar una entrega más equilibrada entre los beneficiarios del programa. Además, el sistema facilita el control de la demanda y contribuye a una gestión más planificada de los recursos disponibles.

Consulta AQUÍ qué día te toca surtir gasolina subsidiada en Venezuela del 1 al 7 de junio

–Lunes 1° de junio: placas que terminan en 1 y 2

–Martes 2 de junio: placas que terminan en 3 y 4

–Miércoles 3 de junio: placas que terminan en 5 y 6

–Jueves 4 de junio: placas que terminan en 7 y 8

–Viernes 5 de junio: placas que terminan en 9 y 0

–Sábado 6 de junio: placas que terminan en 1 y 2

–Domingo 7 de junio: placas que terminan en 3 y 4

¿Cuáles son los métodos de pago?

Desde 2022, la plataforma Patria establece que el combustible con tarifa preferencial debe pagarse únicamente de forma digital a través de BiopagoPDV. Con esta medida se eliminó el uso de efectivo, buscando acelerar la atención en las estaciones y garantizar un registro más preciso del límite mensual disponible para cada usuario.

Así puedes consultar el saldo de gasolina subsidiada

Para conocer cuánto combustible subsidiado les queda en el mes, los usuarios deben enviar un SMS al 3777 con las palabras SALDO o GASOLINA. A continuación, el sistema envía automáticamente la información actualizada del monedero de gasolina vinculado a su cuenta en la plataforma Patria.

¿Quiénes pueden acceder al subsidio?

El beneficio está dirigido a propietarios o conductores de vehículos registrados en el Sistema Patria. Para ser elegible, el usuario debe mantener un saldo mínimo de 25,20 bolívares en su cuenta. La asignación mensual es la siguiente:

120 litros para automóviles

60 litros para motocicletas

El pago del combustible subsidiado se realiza únicamente a través del sistema electrónico BiopagoPDV en estaciones habilitadas a nivel nacional, con un precio de 5.000 bolívares por litro.

¿Cómo recargar saldo en el Monedero Patria?

Si no se cuenta con fondos suficientes para acceder al subsidio, es posible transferir dinero desde cualquiera de los 22 bancos autorizados en el país. Para ello, el usuario debe registrar la cuenta del Banco Central de Venezuela habilitada para recargas. Generalmente, los fondos se acreditan de forma inmediata tras realizar la operación conforme a las instrucciones oficiales.