Tener el bronceado perfecto es uno de los principales propósitos que tienen muchas personas para lucir en la playa, o por querer alcanzar un tono mucho más oscuro. Los jóvenes se pasan muchas horas tomando sol, aplicándose diversas cremas o acudiendo a algún centro estético. Esta última opción es muy frecuente para no sufrir los efectos dañinos que producen las largas horas de exposición al sol.

Y es que a las personas les gusta lucir en sus diminutos bikinis su bronceado perfecto para sentirse a gusto consigo mismos o simplemente por causar algún tipo de impacto en terceros. Las cámaras de bronceo ayudan a alcanzar casi de inmediato el tono de piel que más te gusta; sin embargo, también es una alternativa poco segura cuando ocurre un imprevisto que puede dejar secuelas en la piel.

TERMINA CON EL 90% DE PIEL QUEMADA

Tal es el caso de una joven argentina que acudió muy emocionada a un centro estético para tener el bronceado de sus sueños y el resultado no fue para nada el esperado. La joven compartió su historia a través de su cuenta de Twitter, donde reveló que terminó con el cuerpo quemado en casi un 90% y su historia se ha convertido rápidamente en viral en las redes sociales.

¿QUÉ FUE LO QUE OCURRIÓ PARA QUE TERMINÉ CON LESIONES?

Diversos usuarios dejaron cientos de comentarios en la plataforma tras ver la forma en que quedó su piel. Según contó la joven, fue hasta un establecimiento ubicado en Villa Pueyrredón en la Argentina y accedió a una promoción 2x1 para bronceado. Al encontrarse sola le preguntó al encargado del establecimiento si ella podía aplicar para ambos cupones y este le dijo que lo máximo que podría pasar sería que termine con la piel en un tono bastante roja.

Voy a contar acá breve qué me pasó así no le pasa a nadie más. El miércoles voy a un lugar en villa pueyrredon, dnd había un 2x1 en todas las camas y se las podía dar la misma persona o ir con unx amigx. Fui sola porque fue de imprevisto todo y tengo un casamiento el sábado.sigue pic.twitter.com/c5b4b1dopR — ραυ fєяяσ (@ccolorito) November 19, 2021

¿QUÉ PASÓ A LAS HORAS DE INGRESAR A LA CÁMARA DE BRONCEO?

Ante esta respuesta, la joven quedó mucho más tranquila ya que no habría problemas con terminar con es pigmentación. Sin embargo, con el paso de las horas la joven presentaba lesiones en la piel y tuvo que permanecer en cama debido a la presencia de otros síntomas. Asimismo, solicitó ayuda de los trabajadores de salud para que puedan atenderla las complicaciones iban en aumento.

“El problema empezó a las 2 horas más o menos, en donde sí, me empecé a poner colorada, pero normal. A las tres horas tenía fiebre temblaba como si hicieran 10 grados bajo cero”, explica, “Me bajaba la presión, quería vomitar, no podía tomar líquido ni comer. Apenas me levanté casi me desmayo por una bajada de presión y muchas ganas de vomitar”, reveló la joven argentina en una de sus publicaciones.

¿QUÉ DESCUBRIÓ SOBRE LAS CÁMARAS DE BRONCEO?

Los especialistas le recetaron que se aplique una crema para calmar su dolor y también el suministro de analgésicos como suero por vía intravenosa. Después retorno a su casa con control médico y se informó con todo lo que estuvo a su alcance para saber respecto a las cámaras de bronceo, descubriendo que estas prácticas contribuyen al envejecimiento prematuro de la piel.

HACE UN LLAMADO A SUS SEGUIDORES EN TWITTER

Tras lo ocurrido y con la información que obtuvo sobre las cámaras de bronceo, aprovechó sus redes sociales para hacer un llamado al establecimiento al cual acudió para que tengan mayor cuidado con las recomendaciones que dan a sus clientes y se dirigió a los usuarios que comentaron su publicación para que también se informen previo a someterse a un procedimiento estético.

“Y si van, vayan a un lugar que SEPAN y les digan NO, no te lo hago porque son muy blancas o porque te puede hacer mal. No lo volvería a hacer” (…) “Que no sea que por un peso más, te arruinen el cuerpo. Que no le pase a nadie más”, sentenció la joven de nombre Paula y acompañó todas sus publicaciones con diversas fotografías donde se aprecia los daños que sufrió su piel.

TE PUEDE INTERESAR