El final de la quinta temporada de “Élite” dejó servida nuevas tramas para una sexta parte, la cual llegará a las pantallas en noviembre por Netflix . Entonces, todo es cuestión de esperar qué sorpresas y giros nos traerá esta nueva entrega. Lo que sí se sabe es que no todos los actores de la quinta temporada regresarán. Algunos ya confirmaron que se irán.

Esta sexta temporada contará con nuevos actores como Ander Puig, Carmen Arrufat, Álvaro de Juana, Ana Bokesa y Álex Pastrana. Ellos se unen a André Lamoglia, Valentina Zenere, Carla Díaz, Martina Cariddi, Adam Nourou y Manu Ríos en esta nueva entrega de la producción española.

Cabe resaltar que esta no sería la última entrega de la exitosa serie. Carlos Montero, el creador de “Élite”, manifestó a Fotogramas que “tenemos la mente puesta en una séptima, y en una octava y una novena. Sí, sí. Mínimo diez. Siempre vamos adelantados escribiendo”.

“Hemos encontrado un universo muy potente que funciona solo, que está muy vivo. Todos los que llegan nuevos a Élite encajan, a nada que los cuides un poco tanto a nivel de personaje como a nivel de casting”, agregó.

Los actores que se van

Uno de los primeros en confirmar su salida fue el actor Omar Ayuso, quien interpreta a Omar en la ficción de Netflix.

“Pasada la semana del estreno no quería dejar de compartir estas dos imágenes: mi primer y último plano en el que ha sido el viaje emocional más importante de mi vida, hasta el momento. en una imagen el niño ilusionado e inseguro, en la otra el no tan niño aún más ilusionado y mucho más inseguro que cuando empezó. ÉLITE, nos debemos tantas cosas el uno al otro que creo que lo mejor es dejarlo en paces :) gracias a todas las personas que me habéis cogido la mano en el inicio de este extraño camino que ya es mío, en el que espero nos volvamos a encontrar muchas veces. gracias Omar, nos hemos dado mucha vida y muchas guerra. The show must go on!”, escribió el actor en su cuenta de Instagram hace algunos meses.

Por su parte, la actriz Claudia Salas también decidió escribir un mensaje sobre su personaje llamado Rebeka en “Élite”.

“El cinco siempre fue mi número favorito.@elitenetflix ya está disponible en @netflixes. Gracias, gracias y (eternamente) gracias por todo lo que has traído a mi vida. Turbulencias incluidas. Todo. Qué viaje tan loco. Literalmente. No hay hueco posible en un post para explicar lo que significa. Ojalá la disfruten una décima parte de lo que la he disfrutado yo. Gracias Rebeka (con “k”).Y por supuesto a todo el EQUIPO TÉCNICO que ha hecho posible esta aventura. Gracias familia”, escribió Salas en su cuenta de Instagram.

1 Georgina Amorós Amorós interpretó a Cayetana desde la segunda temporada. 2 Itzan Escamilla Escamilla interpretó a Samu desde la primera temporada. 3 Claudia Salas Salas formó parte de la serie desde la segunda temporada. 4 Omar Ayuso Ayuso formó parte de la serie desde la primera temporada. 5 Pol Granch Granch no aparece en el tráiler de la sexta temporada. Se presume que no estará en la nueva temporada.