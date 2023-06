La serie de comedia adolescente “Yo nunca” cierra con broche de oro su último día de transmisión en Netflix. El final de la cuarta temporada tuvo las mejores críticas. Devi y sus amigos se enfrentan a su último año de secundaria, lo cual significa buscar nuevas universidades y también pasar por nuevos embrollos románticos.

Devi y Ben en “Yo nunca”

Maitreyi Ramakrish es Devi "Yo nunca" de Netflix.

Devi rompe su relación con Ben, pues las indecisiones y la tensión crecieron demasiado como para sostener la dinámica, sin mencionar el incómodo momento sexual que no funcionó en el final del tercer año. Cada uno por su lado, Ben está en un nuevo amorío con Margot y Devi se ha encontrado al chico malo, Ethan. En ningún caso, la relación sale bien.

A pesar de todo, Ben y Devi se dan cuenta que se aman demasiado como para estar separados. En un arranque de locura por amor, Ben corre a los brazos de Devi desde la ciudad de Nueva York, donde estaba haciendo una pasantía profesional, y se da un encuentro nocturno. Además, cada uno cumple con encontrar una universidad: Devi va a Princeton y Ben a Columbia.

Paxton

Darren Charles Barnet es Paxton Hall-Yoshida en "Yo nunca" de Netflix.

El interés amoroso de Devi, Paxton, tiene un rumbo gracioso en la serie. Va a la Universidad Estatal de Arizona, pero se da cuenta rápidamente que las cosas no son como él las había imaginado. Está acostumbrado a ser el chico popular en la secundaria, pero como universitario no es el atleta popular y sexy por el que todos se morían de envidia. Así que no soporta mucho esa situación y decide dejar la universidad y regresar a Sherman Oaks High como el nuevo entrenador asistente de natación.

En general, Paxton sigue mucho las dudas de dejar la universidad o quedarse a terminar sus estudios. En una de las escenas, ayuda a a Eric entrenar natación y se da cuenta que esa es su vocación, así que decide estudiar algo sobre docencia. Entonces, regresa a la universidad en Arizona y se enamora de la profesora Lindsay Thompson.

MIRA MÁS EN EL INSTAGRAM DE SALTAR INTRO

VIDEO RECOMENDADO Daisy Saravia, docente del Centro de Estudios Orientales de la Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP), visita El Comercio para contar los códigos coreanos que existen detrás de cuatro series que estuvieron en el Top 10 de Netflix este año: “Boys Over Flowers” (2009), “The Glory” (2022), “Queenmaker” (2023) y “Mr. Queen” (2020). (Edición: Alejandro Infante)