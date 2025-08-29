“Kaiju No.8” Temporada 2, Capítulo 7: Hora confirmada de estreno

Escucha la noticia
“Kaiju No.8” Temporada 2, Capítulo 7: Hora confirmada de estrenoResumen generado por Inteligencia Artificial
Accede a esta función exclusiva
Resume las noticias y mantente informado sin interrupciones.
Crunchyroll estrena en exclusiva el capítulo 7 de la Temporada 2 de “Kaiju No.8″ este sábado 30 de agosto. ¿Cuál será el peligro que Kafka y los demás enfrentarán ahora? Aquí te contamos todo lo que tienes que saber.
Hora de estreno del capítulo 7 de la Temporada 2 de “Kaiju No.8″
El capítulo 7 de la Temporada 2 de “Kaiju No.8” se estrena este sábado 30 de agosto a las siguientes horas en Latinoamérica y España:
Newsletter Saltar Intro
- México: 9:15 a.m.
- Colombia: 10:15 a.m.
- Ecuador: 10:15 a.m.
- Venezuela: 11:15 a.m.
- Chile: 12:15 p.m.
- Argentina: 12:15 p.m.
- Perú: 10:15 a.m.
- Bolivia: 11:15 a.m.
- Paraguay: 12:15 p.m.
- Uruguay: 12:15 p.m.
- España: 5:25 p.m. (hora peninsular).
MIRA: Hasta 57% de dscto. en lo mejor del entretenimiento. Conoce todas las promociones aquí
Dónde ver la Temporada 2 de “Kaiju No.8”
- Vía Crunchyroll.
Todos los capítulos de “Kaiju No.8” se estrenan en Crunchyroll ya que ellos tienen los derechos para transmitirlo.
Pasos para ver la Temporada 2 de “Kaiju No.8” en Crunchyroll
Tener una cuenta en Crunchyroll
- Gratis: Puedes crear una cuenta gratuita en Crunchyroll. Con esta cuenta, tendrás acceso al contenido con anuncios.
- Premium: Para una experiencia sin anuncios, con acceso anticipado a los episodios (simulcast) y en mayor calidad, puedes optar por una suscripción premium. Crunchyroll ofrece diferentes planes premium y, a menudo, una prueba gratuita de 7 días.
Acceder a Crunchyroll
- Sitio web: Visita la página web oficial de Crunchyroll (crunchyroll.com) en tu navegador.
- Aplicación: Descarga la aplicación de Crunchyroll en tu dispositivo preferido (smart TV, consola de videojuegos, smartphone, tablet, etc.). La aplicación está disponible en la mayoría de las plataformas.
Buscar la Temporada 2 de “Kaiju No.8”
Una vez que hayas iniciado sesión en tu cuenta de Crunchyroll, puedes buscar “Temporada 2 de Kaiju No.8” de las siguientes maneras:
- Barra de búsqueda: Utiliza la barra de búsqueda en la parte superior de la página o en la aplicación y escribe “Kaiju No.8”.
- Sección de Novedades/Simulcasts: Como es un anime de estreno y muy esperado, es probable que aparezca destacado en la sección de “Novedades” o “Simulcasts” de Crunchyroll.
MIRA: Conciertos, obras de teatro, circos, cine y más con hasta 50% de dscto. Descubre tus promos
Sinopsis de la Temporada 2 de “Kaiju No.8″
La sinopsis de la Temporada 2 de “Kaiju No. 8” se centrará en el impacto de la identidad de Kafka como Kaiju No. 8 siendo revelada al mundo. Después de los eventos de la primera temporada donde Kafka expone su forma de kaiju para salvar a la humanidad, la nueva temporada explorará las consecuencias de esta revelación.
Aquí están los puntos clave de lo que se espera:
- Kafka como activo de la Fuerza de Defensa: A pesar de su transformación, Kafka será reconocido como un activo crucial para la Fuerza de Defensa contra los kaiju. La temporada explorará cómo se integra y es utilizado de manera más estratégica en las batallas.
- Reorganización de la Tercera División y la nueva Primera División: Se verá una reorganización dentro de la Tercera División y la formación de una nueva Primera División. Esto podría reunir a personajes como Kafka, Kikoru y Reno en el campo de batalla bajo el liderazgo del Capitán Gen Narumi, considerado el combatiente anti-kaiju más fuerte de Japón.
- Arcos argumentales del manga: Se adaptarán los arcos del manga “Kaiju Weapon Arc” y “Compatible User Arc”, lo que sugiere un mayor enfoque en el uso de armas creadas a partir de restos de kaiju y la compatibilidad de los usuarios con estas. También se ha mencionado la posibilidad de adentrarse en el “Cataclysms Arc”.
- Exploración de personajes: La temporada profundizará en la psicología de los personajes, incluyendo a Kafka, Reno, Kikoru y Gen Narumi. También se espera que se explore el pasado de personajes como Shinomiya y otros personajes secundarios.
- Nuevas amenazas y batallas intensas: La introducción de nuevos y más poderosos kaiju, junto con la amenaza persistente de Kaiju No. 9, elevará las apuestas y presentará batallas más intensas y emocionantes.
Personajes principales que regresan
- Kafka Hibino / Kaiju No. 8: El protagonista que ahora es un activo crucial para la Fuerza de Defensa, a pesar de su secreta (y cada vez menos secreta) transformación en kaiju.
- Mina Ashiro: La capitana de la Tercera División y amiga de la infancia de Kafka. Su liderazgo y habilidades son vitales en la lucha contra los kaiju.
- Reno Ichikawa: Un joven y ambicioso recluta que se une a la Tercera División junto a Kafka, y que sigue siendo un aliado cercano.
- Kikoru Shinomiya: La prodigio de la Fuerza de Defensa, hija del Director General Isao Shinomiya, que continúa demostrando su gran potencial.
- Soshiro Hoshina: El subcapitán de la Tercera División, conocido por su habilidad con las espadas y su personalidad tranquila pero efectiva.
- Iharu Furuhashi: Uno de los nuevos reclutas que se unió a la Tercera División en la primera temporada.
- Haruichi Izumo: Otro de los nuevos reclutas de la Tercera División, descendiente de la corporación Izumo Tech.
- Aoi Kaguragi: Un oficial del JGSDF que también se unió a la Tercera División.
- Konomi Okonogi: La jefa de comunicaciones de la Tercera División.
- Kaiju No. 9: El principal antagonista y kaiju humanoide que sigue siendo una amenaza creciente.
Nuevos personajes importantes que se introducirán o tendrán un papel más relevante:
- Gen Narumi: El Capitán de la Primera División de la Fuerza de Defensa, considerado el combatiente anti-kaiju más fuerte de Japón. Tendrá un papel central, ya que Kafka y Kikoru serán reasignados a su escuadrón.
- Rin Shinonome: Una líder de pelotón en la Primera División y subordinada de Gen Narumi, conocida por su profesionalismo y uso de una ametralladora rotativa.
- Hikari Shinomiya: La difunta madre de Kikoru y esposa de Isao Shinomiya. Aunque fallecida, su influencia y el legado de la familia Shinomiya serán explorados, especialmente a través del “Will Lives On” (La voluntad perdura).
- Isao Shinomiya: El Director General de la Fuerza de Defensa y padre de Kikoru. Ya apareció en la primera temporada, pero su rol será más destacado debido a su experiencia y su conexión con Kafka.
Tráiler oficial
Ficha Técnica de “Kaiju No. 8” Temporada 2
- Título Original: 怪獣８号 (Kaiju No. 8)
- Género: Acción, Ciencia Ficción, Shonen, Militar, Monstruos
- Basado en: Manga “Kaiju No. 8” de Naoya Matsumoto
- Estudio de Animación: Production I.G (con Studio Khara supervisando los diseños y trabajos de kaiju)
- Director(es): Shigeyuki Miya, Tomomi Kamiya
- Composición de la Serie: Ichirō Ōkouchi
- Diseño de Personajes: Tetsuya Nishio
- Diseño de Kaiju: Mahiro Maeda (Khara)
- Música: Yuta Bandoh
- Número de Episodios: 11 (además de un episodio especial lanzado previamente, “Hoshina’s Day Off”, que se considera parte de la misma temporada en términos de contenido adicional)
- Fecha de Estreno (Japón): 19 de julio de 2025
- Transmisión: TV Tokyo y afiliadas en Japón, Crunchyroll a nivel mundial.
- Temas Musicales:
- Argumento (Enfoque de la temporada): La temporada se centrará en las consecuencias de la revelación de la identidad de Kafka como Kaiju No. 8, su integración formal como activo de la Fuerza de Defensa y la reorganización de las divisiones militares. Adaptará arcos del manga como el “Kaiju Weapon Arc” y el “Compatible User Arc”, introduciendo nuevos personajes clave como el Capitán Gen Narumi de la Primera División.
- Producción: TOHO Animation
- Licenciamiento (fuera de Asia): Crunchyroll
Contenido Sugerido
Contenido GEC