¡Ya salió todo el capítulo 1145 del manga de “ONE PIECE”! Luffy y sus amigos están en la víspera de una terrible batalla en contra de los Caballeros Divinos. ¿Qué pasará cuando ambas facciones se crucen? Aquí te contamos lo que pasó en este capítulo.

Capítulo 1145 de “ONE PIECE”

El capítulo tiene de nombre " Incendio en el 2º distrito forestal en la línea 8 de ramas “.

Color Spread especial en portada dibujado por Midori Matsuda (diseñadora de personajes del Anime de One Piece) : ” ¡La banda de Sombrero de Paja está en una sala llena de televisores viendo los nuevos episodios del arco de Egghead en el Anime!“.

El peregrinaje por los Inari Dorados de Yamato , el vástago del Oni VL . 30 " ¡Pay - tan está vivo! " . Yamato ha destruido la diana donde Ulti estaba prisionera y ahora Ulti abraza a Paga One (que sigue encadenado en el suelo) .

El capítulo empieza con una ALUCINANTE página doble en el " Inframundo" . Zoro , Sanji y Goldberg han ido a cazar algo de comida para Loki y se encuentran con un enorme brontosaurio (llamado " Groggysaurus“) que les ataca . Goldberg usa su escudo ( que tiene ojos y boca ) para defenderse y este le rompe los dientes al Groggysaurus loool

Zoro y Sanji usan el ataque combinado “Armée de l’Air Power Shoot” (Disparo Potente de las Fuerzas Aéreas) contra Groggysaurus . Sanji lanza una patada que envía a Zoro volando hacia Groggysaurus y luego Zoro le corta la cabeza . Goldberg dice que hay una cabaña de cazadores cerca con utensilios de cocina para poder cocinar la carne .

Sanji se pregunta por qué el escudo de Goldberg puede hablar . Goldberg explica que su escudo (llamado “Nash“) es un ”Homie” que cobró vida cuando su padre fue a luchar contra Big Mom hace 63 años durante el ”solsticio de invierno” de Elbaph .

Los 3 regresan a donde está Loki y este les explica a todos que los “Caballeros Divinos ” aparecieron y le atacaron. Hajrudin le pregunta a Loki si tuvo algún problema con ellos cuando salió al mar hace unos años

Loki : “No seas tonto. Si hubiera ido tan lejos como para conocer a esos tipo , ya me habría convertido en el ” Rey del mundo”.

“Sanji cocina el Groggysaurus. Luffy empieza a comerse la deliciosa carne , pero Sanji le recuerda que la han traído para Loki. Entonces Luffy coge un trozo enorme de carne y se lo estampa a Loki en la cara para que se lo coma .

Luffy : “Come Loki”

Loki ( gritando ) : " ¡ ¡ ¡ Está ardiendo ~~~~~~~ !!! "

Gerd : " ¡ ¡ Luffy , sus heridas se van a abrir de nuevo si haces eso !! "

Loki ( muy enfadado ) : " Acaso quereis matarme !!! "

Luffy : " ¡ Anda , si vuelves a estar animado ! ¡ ¡De todos modos , si no comes no te vas a recuperar!! “

Luffy ve Loki está teniendo problemas para tragarse la carne , así que le trae un cuenco gigante de sopa hirviendo pero acaba tirándoselo a Loki por encima . Loki le grita que se mantenga lejos de él mientras que Gerd , en secreto , levanta los pulgares hacia Luffy porque sigue odiando a Loki looool

Loki : " No pensé que desearas tanto volver a ver " Akagami " ...

Bueno , creo que puedo entender esa admiración por un pirata que conociste en tu infancia . "

Luffy : " Parece que tú también tienes a alguien por el que sientes algo así . "

Loki : " ... SÍ , TENÍA a alguien así . ¡ ¡ Qué rabia que en aquel entonces solo fuera un mocoso ... !! “

Empieza un breve flashback donde vemos a Loki niño hablando con un misterioso pirata . Aunque solo podemos ver su silueta y uno de sus ojos , ese pirata claramente es Rocks D . Xebec .

Loki : " ¡ ¡ Venga , llévame contigo !! "

Xebec : " No me hagas repetirlo . ¡ ¡ No viene hasta aquí para encontrarme con mocosos como tú !! "

Loki : " jjjEntonces lucha conmigo !!! "

Xebec : " ¿ ¡ Cómo !? “

En la última viñeta del flashback vemos a Loki niño tirado en el suelo . Está gravemente herido y tiene una espada clavada en el cuerpo . Edward Newgate ( Shirohige ) le echa en cara a Xebec lo que le ha hecho a Loki .

Newgate : " Te has pasado al usar una espada de verdad contra un crío ."

Xebec : " ¡ ¡ Cierra la boca , Newgate !! “

De nuevo en el presente , Loki dice algo de forma seria pero a la vez nostálgica .

Loki : " ¡ ¡ ¡ Nací en la era equivocada ... !!! “

Pasamos al bosque del ” Mundo Solar ” . En otra ALUCINANTE página doble doble vemos que los ” Piratas Kyohei ” están luchando contra múltiples monstruos ( Loki , Draugr , fantasmas ... ) en el ” Great Eirik edición Sval ” .

Dorry : " ¡ ¡ Los " Draugrs " son como un ejército !! "

Brogy : " Gabababa . ¡ ¡ Qué cantidad de fantasmas , algo esperable de unos niños !! “

Gaban salta sobre los gigantes y corta al monstruo Loki por la mitad con sus hachas . Gaban dice que si los niños conocieran al VERDADERO Loki , el monstruo de sus sueños habría sido muchísimo más fuerte . Después Gaban dice que sintió 3 voces que no pudieron ocultarse por completo de él .

Gaban : " Si incluso Elbaph no está a salvo , entonces el mundo seguramente llegará a su fin ... “

El escuadrón de bomberos intenta apagar el fuego , pero son incapaces de controlarlo . Saul ha derrotado a Fenrir pero no es capaz de frenar a los niños , que ya están a punto de entrar en las llamas . Pero de repente , Jinbe aparece en uno de los ríos de nubes mar y usa una nueva técnica llamada ” Lanzamiento Sobre el Hombro de Corriente de Nubes ” con la que apaga el incendio.

El capítulo termina con el grupo de Collon en el Sval. Collon dice que Jinbe es muy guay y le da las gracias por salvar a los niños. Collon dice que, aunque todos en la escuela le odian, él todavía siente que son sus amigos. Nami le dice que van a salvarlos a todos y Collon asiente.

Pero de repente, en la última viñeta del capítulo, Gunko aparece de pie sobre el mascarón del Sval (está usando sus poderes de flecha). Collon, Nami, Usopp, Jinbe y Brook se quedan en shock al verla...

Gunko: “Y pensar que hay otros niños además de los que había en la academia.”

Collon: “¿¡¡Huh~~~~!!? ¿¡¡Quién es esta persona!!?”

Gunko: “Qué chico más travieso.”

La próxima semana no habrá manga.

Fecha confirmada del capítulo 1145 de “ONE PIECE”

El capítulo 1145 del manga de “ONE PIECE” saldrá el día domingo 6 de abril. Por otra parte, corre la posibilidad de que dicho episodio se filtre unos días antes.

¿Dónde leer legalmente el manga de “ONE PIECE”?

Vía Manga Plus

La única web oficial en español latino, que cuenta con los derechos del manga de “One Piece”, es Manga Plus, sitio perteneciente a la Editorial Shueisha en donde están todas las series de la Weekly Shonen Jump.

¿Qué pasó en el anterior capítulo del manga de “ONE PIECE”?

El capítulo 1144 de “ONE PIECE” presenta múltiples frentes de conflicto en Elbaph:

El misterioso robot antiguo:

Franky y Ripley descubren un robot gigante de 3000 años de antigüedad, lo que despierta su asombro.Lilith y Bonney exploran el interior del robot, pero son interrumpidas por la aparición de una aterradora “nube de pesadilla”.

La batalla contra los monstruos:

Los guerreros gigantes luchan contra el monstruo Dragr, pero luego son atacados por un dragón de pesadilla.

Dorry y Brogy llegan para ayudar, y Scopper Gaban hace una aparición sorpresa.

El peligro para los niños:

Saúl intenta proteger a los niños de la Academia Morsa, quienes están siendo controlados por unas espinas peligrosas.

La situacion se vuelve mas peligrosa con la aparicion del monstruo Fenrir.

La intervención de los Sombreros de Paja:

Nami, Usopp y otros miembros de la tripulación deciden ayudar a los gigantes, a pesar de las prohibiciones.

Colon, el hijo de Gaban, toma el mando de un pequeño barco y se dirige a la batalla con algunos miembros de los sombreros de paja.

Los Caballeros Divinos:

Los caballeros divinos se encuentran en el bosque y se enteran de los intrusos en Elbaph.

Gunko escucha música de Brook mientras los demás caballeros comentan la situacion.

Ficha técnica del manga de “ONE PIECE”

Título: One Piece

Autor: Eiichiro Oda

Publicación Inicial: El manga de “One Piece” se serializó por primera vez en la revista Weekly Shonen Jump de Shueisha en julio de 1997.

Resumen: “One Piece” es un manga shonen que sigue las aventuras de Monkey D. Luffy y su tripulación, los Piratas del Sombrero de Paja, mientras navegan por el Grand Line en busca del tesoro más grande del mundo, conocido como el “One Piece”. La historia se desarrolla en un mundo lleno de piratas, misteriosas frutas del diablo que otorgan habilidades especiales, y una gran variedad de personajes únicos.