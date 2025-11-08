“One-Punch Man” Temporada 3, Capítulo 5: Hora de estreno confirmado

El capítulo 5 de la Temporada 3 de “One-Punch Man” se estrena oficialmente en Crunchyroll este domingo 9 de noviembre. ¿A qué hora estará disponible el nuevo episodio? Aquí te lo contamos.

Hora de estreno del capítulo 5 de la Temporada 3 de “One-Punch Man”

El capítulo 5 de la Temporada 3 de “One-Punch Man” se estrena este domingo 9 de noviembre a las siguientes horas en Latinoamérica y España:

México: 8:45 a.m.

Colombia: 9:45 a.m.

Ecuador: 9:45 a.m.

Venezuela: 10:45 a.m.

Chile: 11:45 a.m.

Argentina: 11:45 a.m.

Perú: 9:45 a.m.

Bolivia: 10:45 a.m.

Paraguay: 11:45 a.m.

Uruguay: 11:45 a.m.

España: 4:45 p.m. (hora peninsular).

Dónde ver la Temporada 3 de “One-Punch Man”

Vía Crunchyroll

Crunchyroll ha confirmado en sus redes sociales que tienen la transmisión oficial de la tercera temporada de “One-Punch Man”. Todos los capítulos de esta parte serán colocados en su plataforma web y de streaming.

Cómo ver la Temporada 3 de “One-Punch Man” en Crunchyroll

Necesitas una Suscripción Premium:

Los nuevos episodios de animes muy populares como “One-Punch Man” suelen ser parte del catálogo Premium .

. Asegúrate de tener una cuenta de Crunchyroll y una suscripción activa (Fan, Mega Fan, o Ultimate Fan) para poder acceder a los capítulos inmediatamente después de su emisión en Japón.

Día de Estreno (Simulcast):

El primer episodio de la Temporada 3 se estrenará el domingo 12 de octubre de 2025 .

. El episodio de recapitulación de la Temporada 2 se emitirá una semana antes, el 5 de octubre de 2025 . Los nuevos episodios se lanzarán semanalmente a partir del día 12.

. Los nuevos episodios se lanzarán semanalmente a partir del día 12. Localiza la Serie:

El día del estreno, ingresa a la aplicación o al sitio web de Crunchyroll.

Busca la serie “One-Punch Man” usando la barra de búsqueda.

Una vez en la página de la serie, navega hasta la sección de “Temporadas” y selecciona la “Temporada 3” . El nuevo episodio aparecerá listado y disponible para reproducir.

. El nuevo episodio aparecerá listado y disponible para reproducir. Disponibilidad del Audio:

El episodio estará disponible inicialmente en su idioma original (japonés) con subtítulos en español .

con . El doblaje al español (Latino o Castellano, según la región) suele llegar varias semanas o meses después del estreno original.

Sinopsis de la Temporada 3 de “One-Punch Man”

La tercera temporada se sumergirá de lleno en el Arco de la Asociación de Monstruos del manga.

La trama se centra en la inminente guerra a gran escala entre la Asociación de Héroes y la malvada Asociación de Monstruos, una organización de seres con un poder destructivo que amenaza la existencia de la humanidad. Los héroes de Clase S se preparan para una redada masiva y peligrosa en la base de los monstruos, lo que desencadenará algunas de las batallas más épicas y brutales de la serie.

Mientras los héroes enfrentan amenazas colosales, Saitama sigue lidiando con el aburrimiento de ser demasiado fuerte, buscando sin éxito un oponente que le ofrezca un desafío real. La temporada también profundizará en la historia de Garou, el “Cazador de Héroes”, y su continua transformación mientras cuestiona la moralidad de los héroes y sigue su camino para enfrentarse a los más poderosos.

Tráiler oficial

Ficha técnica de la Temporada 3 de “One-Punch Man”