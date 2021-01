Al estar ubicado entre la línea ecuatorial y el trópico de Capricornio, el Perú debería tener un clima prioritariamente tropical. Sin embargo, es una mezcla de ambientes lluviosos, semisecos, semiáridos, incluso glacial. Y esta variedad –sorprendentemente– es más amplia de lo que se tenía pensado hasta la fecha.

Especialistas del Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (Senamhi), luego de 33 años, actualizaron el mapa de clasificación climática nacional. De acuerdo a este informe, el país alberga 38 tipos de climas, 11 más respecto a la versión previa .

El Perú está atravesado por uno de los sistemas montañosos más complejos e importantes del mundo, como es la cordillera de los Andes. Este fenómeno le da una variabilidad espacial a los climas del Perú.

“ Podemos encontrar en distancias muy cortas climas desérticos, áridos, así como templados y lluviosos . Por ejemplo, la parte media alta de la cuenca del Rímac es totalmente diferente a la parte baja, siendo una cuenca no muy extensa”, dijo a El Comercio Grinia Ávalos, subdirectora de Predicción Climática del Senamhi.

No obstante, este no es el único motivo detrás de la riqueza climática del Perú. Según Ávalos, también participan factores como la cercanía a la línea ecuatorial y la corriente de Humboldt, que le impregna una característica particular a los climas costeros.

Para actualizar el mapa de clasificación climática se recolectaron datos de 504 estaciones meteorológicas , que abarcaron el período 1981–2010. Como parte del estudio, se observó que en cerca del 46% del territorio nacional hay climas lluviosos, muy lluviosos y cálidos, propios de la región andino-amazónica. Los expertos también se percataron de que en comparación con el mapa anterior, el clima glacial se ha reducido, lo cual podría ser un indicador de los efectos del cambio climático.

Otro punto destacable del estudio fue el incremento de climas por departamentos. Por ejemplo, Tumbes en el mapa de 1988 tenía dos tipos de climas, ahora presenta 8 ; Áncash pasó de 7 a tener 16, y Arequipa de 6 a 12. Por su parte, en Puno se incrementó de 9 a 18, casi la mitad de climas que hay en el país.

Anabel Castro, especialista de la Subdirección de Predicción Climática del Senamhi, explicó que este aumento en el número de climas está asociado a la disponibilidad de cientos de estaciones meteorológicas, que se traduce en una mayor cantidad de información, así como a los avances en las técnicas estadísticas y en los modelos digitales.

