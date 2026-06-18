Un murciélago mexicano de lengua larga, que aparece en la imagen, vuela hacia las flores de una planta de agave, una técnica de alimentación y polinización que utiliza para alcanzar el néctar. Estos murciélagos (Choeronycteris mexicana) poseen lenguas inusualmente largas para acceder al néctar y su impacto dispersa los granos de polen, polinizando así los agaves cercanos.

Peter Hudson, profesor de biología en la Universidad Estatal de Pensilvania (Estados Unidos), fotografió este momento en 2019 en el desierto de Sonora, Arizona, cerca de la frontera entre Estados Unidos y México. La región es un punto clave de biodiversidad, hogar de especies nativas como las aves trogones y liebres antílope (Lepus alleni).

“Estos murciélagos se comportan como niños pequeños con un subidón de azúcar”, comentó Hudson a Mongabay por teléfono. “Ingieren tanto néctar que vuelan dando vueltas alegres por el cielo”.

Las largas lenguas de los murciélagos pueden extenderse casi 8 centímetros desde su cuerpo y están cubiertas de papilas, unas protuberancias similares a pelos que les ayudan a beber el néctar de las flores. Se alimentan principalmente de néctar de agave, flores de cactus, frutos blandos y, ocasionalmente, insectos.

Hudson utilizó un disparador de movimiento y un flash para capturar el momento. “Todo sucede muy rápido”, dijo. “Hay que fotografiar al murciélago justo cuando entra en la planta y ver si se puede capturar en el instante en que choca contra ella”.

La planta de agave se utiliza para elaborar tequila y mezcal, la bebida nacional de México. Debido al aumento de la demanda de exportación, el país ha experimentado un incremento de más del 700 % en la producción de mezcal en la última década.

Este aumento en la demanda de bebidas espirituosas mexicanas ha tenido un doble efecto para las tres especies de murciélagos que polinizan el agave: el murciélago lingual mexicano, el murciélago narigudo menor (Leptonycteris yerbabuenae) y el murciélago narigudo mayor (Leptonycteris nivalis).

“Así pues, existe una industria que, por un lado, parece beneficiar a los murciélagos; pero, por otro lado, el agave silvestre está disminuyendo”, afirma Hudson.

El cultivo de agave está provocando la disminución del agave silvestre y la deforestación. Sin embargo, en otras regiones productoras de agave, los productores utilizan sistemas agroecológicos, en los que el 30 % de las plantas de agave se reservan para murciélagos, lo que limita la cantidad cosechada para la producción de mezcal al 70 %.

El murciélago de lengua larga mexicano figura actualmente como casi amenazado en la Lista Roja de la UICN, la autoridad mundial en conservación.

Esta nota se publicó originalmente en inglés en Mongabay el 15 de junio de 2026, editada por Bobby Bascomb.