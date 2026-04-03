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Resumen

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Claude, el asistente de inteligencia artificial de Anthropic. (Foto: JOEL SAGET / AFP)
Claude, el asistente de inteligencia artificial de Anthropic. (Foto: JOEL SAGET / AFP)
/ JOEL SAGET
Por Agencia Europa Press

Anthropic ha compartido de manera accidental el código interno de Claude Code, que revela no solo los nuevos modelos en los que está actualmente trabajando, sino también parte del funcionamiento de este agente de programación.

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