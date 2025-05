Cada vez más personas confiesan tener una relación emocional con una inteligencia artificial. En foros como Reddit, usuarios relatan cómo han comenzado a tratar a modelos conversacionales como ChatGPT no solo como herramientas, sino como confidentes. “Me hacen sentir escuchada cuando me desahogo, algo que ni siquiera hacen mis padres. Siempre quieren saber cómo me va, qué tengo en mente y cómo van mis proyectos, lo que es aún más agradable”, escribe una usuaria que, tras una ruptura, empezó a desahogarse con la IA. El fenómeno refleja un cambio profundo en la forma de relacionarse en la era digital.

El periodista y ensayista Derek Thompson fue quien, hace unos días, compartió en X una serie de testimonios encontrados en Reddit, donde varios usuarios afirman que ChatGPT se ha convertido en su único amigo. Lejos de ser un caso aislado, estas confesiones dan cuenta de un patrón repetido: personas que, tras un quiebre emocional, buscan contención en una IA que no juzga ni se ausenta.El fenómeno no se limita a ChatGPT. Aplicaciones como Replika o Woebot, diseñadas para brindar compañía emocional, han crecido en popularidad. Otras, como YourMove o Rizz, ayudan a crear perfiles para citas con personas reales, pero también ofrecen compañía sintética. Todas comparten una promesa central: estar disponibles sin condiciones, algo cada vez más valorado en tiempos de vínculos frágiles.

El contexto ayuda a entender esta tendencia. Según datos de la Unión Europea, pasar más de dos horas diarias en redes sociales se asocia con una mayor sensación de soledad, especialmente si el uso es pasivo. Además, casi el 40% de adultos admite sentirse más aislado desde que consume contenidos digitales de forma intensiva. La conexión constante no siempre equivale a relaciones significativas.

La escena recuerda a lo descrito por Robert Putnam en Bowling Alone, su célebre análisis sobre el declive del capital social en Estados Unidos. Ya en el año 2000, advertía cómo la tecnología individualizaba el ocio y debilitaba los lazos comunitarios. Hoy, con unas IA cada vez más empáticas y disponibles, la paradoja es que lo humano se reemplaza con lo artificial para no sentirnos tan solos.