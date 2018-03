Egipto combatirá las noticias falsas con una línea de WhatsApp

Las redes sociales y los servicios de mensajería muchas veces pueden ser un medio por el cual la gente malintencionada difunde información falsa y ello incluye también a WhatsApp.

Sin embargo, esta última aplicación también puede ser aparentemente usada para combatir esas malas prácticas. Eso es lo que señala la Fiscalía General de Egipto, que el 12 de marzo lanzó una línea directa de WhatsApp oficial en la que se podrá denunciar la difusión de esta clase de información fraudulenta.

El problema es que el gobierno egipcio ha usado la etiqueta de "noticias falsas" para bloquear el acceso a portales como los de Al-Jazeera, The New York Times, la Agencia de Noticas de Qatar y The Washington Post.

Estos medios son también acusados de incitar el terrorismo y estas medidas se dan en un marco de cada vez mayores restricciones informativas para la población de Egipto.

Para denunciar la aparición de supuesta información noticiosa falsa, los egipcios únicamente necesitarán enviar un mensaje a la dirección de WhatsApp facilitada por las autoridades.