No cabe duda de que WhatsApp es una de las aplicaciones más exitosas y populares del mundo, ya que mediante ella se puede chatear, interactuar y llamar gratis a cualquier persona. Sin embargo, una de las principales amenazas a las que se exponen los usuarios es olvidar cerrar sesión en un dispositivo, lo que supone un grave riesgo, ya que terceros podrían sustraer información personal como fotografías, documentos, conversaciones, videos, entre otros. De esta manera, con el objetivo de evitar suplantaciones o incomodos momentos, la red social habilitó una nueva función que permite visualizar el número de dispositivos vinculados a la cuenta y cerrarlos para reforzar la seguridad. En la siguiente nota te contamos todo lo que debes saber al respecto.

¿CÓMO SABER EN QUÉ DISPOSITIVOS ESTÁ ABIERTA UNA CUENTA DE WHATSAPP?

La aplicación más popular del mundo, WhatsApp, puso a disposición de los usuarios una novedosa función que permite visualizar las cuentas que permanecen activas en otros dispositivos y así cerrar sesión para evitar ser victimas de suplantación o robo de información personal. Es así que, como primer paso, el usuario deberá ingresar al menú de configuración, luego ingresar a “Dispositivos vinculados” y, por último, verificar cuántas cuentas están conectadas a otros aparatos. No obstante, si el usuario considera que debe desvincularse, deberá hacer clic sobre el nombre del equipo y presionar la opción “Cerrar sesión”, a fin de evitar futuras molestias o controversias.

¿CÓMO CREAR STICKERS PERSONALIZADOS USANDO GEMINI PARA WHATSAPP?

A través de sus plataformas oficiales, Google anunció una nueva funcionalidad que utiliza la inteligencia artificial para crear stickers y emojis personalizados. Para generar un novedoso y creativo adhesivo los usuarios deben saber que los pasos son sencillos y accesibles. Es decir, primero deben iniciar sesión en Gemini y descargar una fotografía en la sección “Upload Photo”. Tras ello, se deberá elegir uno de los estilos visuales disponibles propuestos por la herramienta para la creación del sticker digital.

Asimismo, tras elegir el estilo, la aplicación Gemini crea de forma automática una colección de adhesivos digitales que los usuarios pueden descargar y compartir a través de WhatsApp u otras redes sociales. Eso no es todo, pues, la plataforma brinda una serie de opciones y estilos, como Pop Art, Retro Japanese Matchbox, Cartoon Dino, Pixel Art, Royal, Football Sticker, Claymation, Vintage BollywoodySticker Bomb. De esta manera, la diversidad de diseños facilita que los stickers se adapten a distintos gustos y situaciones de uso.