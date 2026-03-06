Por Redacción EC

No cabe duda de que WhatsApp es una de las aplicaciones más exitosas y populares del mundo, ya que mediante ella se puede chatear, interactuar y llamar gratis a cualquier persona. Sin embargo, una de las principales amenazas a las que se exponen los usuarios es olvidar cerrar sesión en un dispositivo, lo que supone un grave riesgo, ya que terceros podrían sustraer información personal como fotografías, documentos, conversaciones, videos, entre otros. De esta manera, con el objetivo de evitar suplantaciones o incomodos momentos, la red social habilitó una nueva función que permite visualizar el número de dispositivos vinculados a la cuenta y cerrarlos para reforzar la seguridad. En la siguiente nota te contamos todo lo que debes saber al respecto.