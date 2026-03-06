WhatsApp es el servicio de mensajería más utilizado entre los usuarios en varios países en el mundo, con el objetivo de entablar una comunicación con quien desee desde la comodidad de su casa o en cualquier lugar. Sin embargo, ciberdelincuentes están aprovechando su popularidad para intentar robar datos personales y acceder a cuentas bancarias, datos personales, fotografías, entre otros. De hecho, estos criminales utilizan diferentes modalidades de fraude que están ganando terreno en el mundo digital para cometer delitos. En ese contexto, expertos han compartido la modalidad de estafa que utilizan los delincuentes a través del código de verificación en la plataforma de Meta. En la siguiente nota te contamos todo lo que debes saber al respecto.

¿CÓMO EVITAR EL ROBO DE UNA CUENTA DE WHATSAPP MEDIANTE EL CÓDIGO DE VERIFICACIÓN?

De acuerdo con Infobae, los ciberdelincuentes utilizan diferentes métodos para robar información valiosa a las personas a través de enlaces o supuestas conversaciones con algún familiar o amistad. En este caso, el delincuente suplanta una identidad utilizando el mismo número telefónico y foto de perfil para escribirle a su víctima con el fin de solicitar ayuda o una transferencia de dinero de manera urgente a una tercera persona. Esto genera que la persona entre en confianza y es en ese momento cuando el delincuente intenta registrar el número de la víctima en otro dispositivo mediante el código de verificación que se envía por mensaje de texto o a través de la misma aplicación. Al acceder a dicho código proceden a asociar la cuenta a un aparato bajo su control y desplazar al usuario legítimo.

#cybercrime #paraguay #whatsApp #estafa ♬ sonido original - delitoseconomicospy @delitoseconomicospy ⚠️ ¿Recibiste un código de verificación de WhatsApp sin haberlo solicitado? 🚨 ¡CUIDADO! Estás a un paso de ser víctima de una estafa digital. Ese código es único. Si lo compartís, le estás abriendo la puerta a los delincuentes. 🔒 Nunca compartas tu código de verificación. Ni con amigos, ni con supuestos técnicos. Activá la verificación en dos pasos y protegé tu cuenta. 📲 Tu seguridad digital empieza contigo. #policia

Por lo general, la información personal que contiene la cuenta es ofrecida a los mercados ilegales para seguir cometiendo una serie de delitos o extorsiones. Desde Infobae señalan que es importante no compartir el código de verificación con ninguna persona, además de activar la verificación en dos pasos, a fin de añadir un PIN adicional como capa extra de seguridad para ingresar a la cuenta y, por último, establecer como predeterminado para iniciar sesión la huella digital o el reconocimiento facial. “Las conversaciones pueden contener datos personales, fotografías, documentos e incluso información bancaria o laboral”, indica desde la plataforma.

¿CÓMO CREAR STICKERS PERSONALIZADOS USANDO GEMINI PARA WHATSAPP?

A través de sus plataformas oficiales, Google anunció una nueva funcionalidad que utiliza la inteligencia artificial para crear stickers y emojis personalizados. Para generar un novedoso y creativo adhesivo los usuarios deben saber que los pasos son sencillos y accesibles. Es decir, primero deben iniciar sesión en Gemini y descargar una fotografía en la sección “Upload Photo”. Tras ello, se deberá elegir uno de los estilos visuales disponibles propuestos por la herramienta para la creación del sticker digital.

Asimismo, tras elegir el estilo, la aplicación Gemini crea de forma automática una colección de adhesivos digitales que los usuarios pueden descargar y compartir a través de WhatsApp u otras redes sociales. Eso no es todo, pues, la plataforma brinda una serie de opciones y estilos, como Pop Art, Retro Japanese Matchbox, Cartoon Dino, Pixel Art, Royal, Football Sticker, Claymation, Vintage BollywoodySticker Bomb. De esta manera, la diversidad de diseños facilita que los stickers se adapten a distintos gustos y situaciones de uso.