Por Redacción EC

WhatsApp es el servicio de mensajería más utilizado entre los usuarios en varios países en el mundo, con el objetivo de entablar una comunicación con quien desee desde la comodidad de su casa o en cualquier lugar. Sin embargo, ciberdelincuentes están aprovechando su popularidad para intentar robar datos personales y acceder a cuentas bancarias, datos personales, fotografías, entre otros. De hecho, estos criminales utilizan diferentes modalidades de fraude que están ganando terreno en el mundo digital para cometer delitos. En ese contexto, expertos han compartido la modalidad de estafa que utilizan los delincuentes a través del código de verificación en la plataforma de Meta. En la siguiente nota te contamos todo lo que debes saber al respecto.