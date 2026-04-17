Por Redacción EC

WhatsApp es el servicio de mensajería más utilizado entre los usuarios en varios países en el mundo, con el objetivo de entablar una comunicación con quien desee desde la comodidad de su casa o en cualquier lugar. Así, entre sus principales ventajas destacan la comunicación en tiempo real, el envío de contenido multimedia, la creación de grupos, su amplio alcance y una versión Business que permite automatizar y personalizar la atención al cliente. De esta manera, con el objetivo de brindar un buen servicio y novedades a sus usuarios, la aplicación de Meta ha diseñado un nuevo “Liquid Glass" para un grupo de sistema operativo. Esta buena noticia en el mundo de la tecnología se volvió tendencia en redes sociales, especialmente entre los amantes de la tecnología y seguidores de la app verde. En el desarrollo de esta nota te contamos mayores detalles al respecto.