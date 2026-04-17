WhatsApp es el servicio de mensajería más utilizado entre los usuarios en varios países en el mundo, con el objetivo de entablar una comunicación con quien desee desde la comodidad de su casa o en cualquier lugar. Así, entre sus principales ventajas destacan la comunicación en tiempo real, el envío de contenido multimedia, la creación de grupos, su amplio alcance y una versión Business que permite automatizar y personalizar la atención al cliente. De esta manera, con el objetivo de brindar un buen servicio y novedades a sus usuarios, la aplicación de Meta ha diseñado un nuevo “Liquid Glass" para un grupo de sistema operativo. Esta buena noticia en el mundo de la tecnología se volvió tendencia en redes sociales, especialmente entre los amantes de la tecnología y seguidores de la app verde. En el desarrollo de esta nota te contamos mayores detalles al respecto.

¿CÓMO ACTIVAR EL EFECTO “LIQUID GLASS” EN WHATSAPP?

Según un informe de WhatsApp compartido por Milenio, el lenguaje de diseño “Liquid Glass” se ha incorporado de forma progresiva exclusivamente en versiones recientes para iOS (Apple), como la 26.14.76, con el fin de optimizar su integración con el entorno gráfico más actual. Es decir, con este novedoso y moderno diseño el público podrá disfrutar de la barra de pestañas inferior con un efecto flotante con transparencia, ya sea en el modo claro u oscuro. Eso no es todo, habrán botones, menús contextuales y un teclado que tendrá un diseño de efecto cristal con animaciones más suaves, lo cual busca aportar una mayor sensación de profundidad y dinamismo en la interfaz.

Asimismo, WhatsApp continúa desarrollando esta nueva función para que sea compatible con la mayoría de dispositivos. Por último, la app de Meta indicó que próximas actualizaciones incorporarán nuevos elementos, como el reproductor de notas de voz, lo cual ha despertado el interés de los miles de usuarios en el mundo. “Liquid Glass aún no está completamente implementado. La función sigue en desarrollo activo, y WhatsApp sigue perfeccionando el rendimiento y la coherencia visual en toda la aplicación (...) WhatsApp también planea extender el estilo Liquid Glass al reproductor de notas de voz”, explicó, conforme comparte Milenio.

¿CÓMO EVITAR EL ROBO DE UNA CUENTA DE WHATSAPP MEDIANTE EL CÓDIGO DE VERIFICACIÓN?

De acuerdo con Infobae, los ciberdelincuentes utilizan diferentes métodos para robar información valiosa a las personas a través de enlaces o supuestas conversaciones con algún familiar o amistad. En este caso, el delincuente suplanta una identidad utilizando el mismo número telefónico y foto de perfil para escribirle a su víctima con el fin de solicitar ayuda o una transferencia de dinero de manera urgente a una tercera persona. Esto genera que la persona entre en confianza y es en ese momento cuando el delincuente intenta registrar el número de la víctima en otro dispositivo mediante el código de verificación que se envía por mensaje de texto o a través de la misma aplicación. Al acceder a dicho código proceden a asociar la cuenta a un aparato bajo su control y desplazar al usuario legítimo.

Por lo general, la información personal que contiene la cuenta es ofrecida a los mercados ilegales para seguir cometiendo una serie de delitos o extorsiones. Desde Infobae señalan que es importante no compartir el código de verificación con ninguna persona, además de activar la verificación en dos pasos, a fin de añadir un PIN adicional como capa extra de seguridad para ingresar a la cuenta y, por último, establecer como predeterminado para iniciar sesión la huella digital o el reconocimiento facial. “Las conversaciones pueden contener datos personales, fotografías, documentos e incluso información bancaria o laboral”, indica desde la plataforma.