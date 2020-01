Zayn Malik, exintegrante de One Direction, cumple 27 años, esta es su evolución desde el 2010 tras audicionar en el concurso de talentos “The X Factor” de donde el joven de 17 años fue descalificado en su categoría, pero reintegrado en la competencia dentro de una agrupación que se convertiría en una de las más populares y exitosas:

2010: El cantante no siempre fue conocido como lo es ahora, su nombre de nacimiento es Zain Javadd Malik, sin embargo, después de que la boyband One Direction se formó, el británico optó por cambiar una letra para su nombre artístico, simplemente como Zayn Malik.

2011: Durante el lanzamiento del primer álbum de estudio de la agrupación, el estilo de Malik, al igual que el de sus compañeros, fue definido con ciertas prendas que eran casi exclusivas. Chaqueta estilo universitaria, pantalones color caqui y las orejas perforadas fueron sin duda alguna uno de sus looks más recordados entre su -cada vez más grande- base de fanáticas.

2012: Después del gran éxito de “Up All Night”, primer disco de la banda, llegó una gira promocional que logró visitar tierras mexicanas con dos fechas totalmente vendidas en el Auditorio Nacional. Tras este debut artístico la era “Take Me Home”, segundo disco de la agrupación, abrió paso a un material discográfico donde el compositor demostró durante más de una presentación en vivo que sus capacidades vocales eran dignas de ser escuchadas en vivo.

2013: Con una etapa más madura para One Direction, Malik se mantenía con una imagen un poco rebelde, sus brazos comenzaron a llenarse cada vez más de tatuajes y entre ellos se colaba una caricatura de su -en ese entonces- prometida, la cantante Perrie Edwards, integrante la girlband Little Mix. Durante ese año, la agrupación tuvo un crecimiento de popularidad, su película “This Is Us” se estrenó en los cines de todo el mundo y con esto se avecinaba la llegada de su tercera gira mundial.

2014: Malik sin duda alguna paso por una serie de cambios dentro de la boyband, entre ellos la gira mundial “Where We Are”. Este tour se caracterizó por ser en recintos grandes, la primera gira en estadios de la agrupación, que también tuvo un documental que mostraba el proceso desde que él y sus compañeros se preparaban para comenzar un show, así como el seguimiento de todo el concierto. A finales de año, como era acostumbrado para los cantantes, su nuevo disco era lanzado, presentando su cuarto disco “FOUR”, siendo el último en el que participaba.

2015: Pese a que todo parecía marchar bien en One Direction, con la llegada de su cuarta gira mundial, “On The Road Again”, el éxito de su cuarto disco y varias fechas que culminarían los conciertos hasta el mes de octubre, no todo fue como estaba planeado. Zayn Malik abandonó la gira debido a problemas de salud y personales, eso fue lo que las fans y varios medios de comunicación aseguraron tras su repentina partida durante la segunda fase de la gira en Asia, sin embargo, el 25 de marzo de ese año, un comunicado posteado en la página oficial de One Direction rompió los corazones de las devotas de la banda, Zayn había decidido dejar permanentemente al grupo.

Aunque los demás miembros no se disolvieron instantáneamente, el destino de la agrupación se sentía bastante cercano a llegar a su final.

2016: El primer indicio de que ZAYN regresaba al mundo musical llegó rápidamente, su sencillo “Pillowtalk” donde aparecía su expareja, la modelo Gigi Hadid, fue bien recibida por el mundo. Después de haber escuchado al cantante en un género completamente diferente al que estaban acostumbrados con One Direction, el intérprete sorprendió a más de uno con tan maravilloso debut como solista, posteriormente, cuando se cumplió un año de su salida de la agrupación, lanzó su álbum como solista, “Mind of Mine”.

2017: El futuro parecía prometedor, con giras promocionales y presentaciones en vivo por delante, el cantante no se mantuvo en los escenarios. Varias veces mencionó que esto se debía a un serio problema de ansiedad del que sufre, provocándole tener pánico para presentarse a cantar frente a las audiencias. Aunque su decisión se mantuvo firme, trabajó con la cantante Sia en “Dusk Till Down, esta canción fue un gran éxito entre las listas musicales.

2018: El segundo disco del cantante,” Icarus Falls" llegó, por fin, este fue anunciado tan solo unos meses antes de terminar el año, sin embargo, en cuanto se lanzó las fanáticas y los interesados en el intérprete estaban expectantes a lo que traería está nueva era musical. Nuevamente no hubo promociones grandes, pero Malik brindó una fiesta para sus fieles donde podían convivir con él, tatuarse diseños relacionados con su álbum y disfrutar de la música mientras compartía la experiencia. Sin duda, el compositor se mantuvo bastante silencioso en redes sociales pero su segundo disco deleitó a más de una persona, finalmente el británico regresó a su tranquila vida en su hogar.

2019: Para el cantante, nuevamente no hubo presentaciones en vivo o participación en eventos públicos. Malik se mantuvo muy privado durante ese año, sin embargo, su relación con la modelo Gigi Hadid de vez en cuando lo hacía relucir en los medios debido a que la pareja solía separarse con frecuencia. Durante este periodo el compositor estuvo presente en el medio artístico como modelo, hizo diversas campañas de para portadas de revistas, tiendas de ropa y calzado. También lanzó algunos sencillos en el transcurso del año, aunque, una vez más no hubo más promoción de esto fuera de sus redes sociales, entre los más sobresalientes se encuentra su interpretación de “A Whole New World” con Zhavia Ward para la banda sonora de la película “Aladdin”.

2020: 10 años han transcurrido desde que Zayn Malik audicionó en “The X Factor” y hasta ahora, el sueño de ser cantante salió muy bien para él. Dos discos de estudio, múltiples premios durante su carrera como solista y dentro de One Direction, tres giras alrededor del mundo completas, además del apoyo incondicional de sus seguidores son lo que trajo para él durante esta década.