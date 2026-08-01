El cantante y productor colombiano Lizandro Meza Jr., conocido artísticamente como Chane Meza, anunció su gira “Recorriendo el Perú”, que se realizará del 10 al 30 de septiembre con presentaciones en distintas ciudades.

La gira tendrá fechas en Lima, Chiclayo, Trujillo, Jaén, Arequipa, Tacna, Paita, Talara, Piura y Sullana. La primera presentación será el viernes 11 de septiembre en Esencia La Molina, mientras que el último show programado será el domingo 27 de septiembre en Sullana. Las entradas estarán disponibles en Joinnus.

Chane Meza inició su carrera musical desde niño y formó parte de la agrupación de su padre, el reconocido músico colombiano Lisandro Meza. A lo largo de su trayectoria se ha desempeñado como intérprete, compositor, arreglista y productor musical.

Como productor, participó en trabajos junto al Grupo 5, liderado por Elmer Yaipén, en canciones como “El Teléfono” y “Viva el Amor”, además de colaborar en arreglos de otros temas de la agrupación.

Fechas de la gira “Recorriendo el Perú”: