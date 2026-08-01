Chane Meza inició su carrera musical desde niño y formó parte de la agrupación de su padre, el reconocido músico colombiano Lisandro Meza | Foto: Difusión
Chane Meza inició su carrera musical desde niño y formó parte de la agrupación de su padre, el reconocido músico colombiano Lisandro Meza | Foto: Difusión
Por Redacción EC

El cantante y productor colombiano Lizandro Meza Jr., conocido artísticamente como Chane Meza, anunció su gira “Recorriendo el Perú”, que se realizará del 10 al 30 de septiembre con presentaciones en distintas ciudades.

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.