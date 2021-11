Sebastián Lizarzaburu informó este sábado que el modelo Greg Michel ya está siendo trasladado a Lima para recibir atención especializada, luego que sufriera un accidente en su gimnasio ubicado en Tarapoto.

Según explicó el ‘Hombre roca’ en sus redes sociales, el modelo belga será evacuado al Hospital Dos de mayo y se someterá a una delicada en el su brazo.

“Las súper noticias de ayer. Hoy confirmado Greg viene a Lima”, señaló la pareja de Andrea San Martín a través de su cuenta de Instagram, tras señalar que su amigo había sido admitido en el nosocomio de Lima y que sería trasladado en una ambulancia aérea.

Greg Michel deberá someterse a una delicada cirugía para evitar amputación de su brazo. (Foto: Instagram)

Desde que ocurrió el accidente, Lizarzaburu ha sido uno de los allegados de Greg que se ha encargado de recolectar fondos para su hospitalización y traslado hacia la capital. Esto con motivo de lograr que sea operado para que no pierda una de sus extremidades.

“Parece que ahora sí hay buenas noticias. No me quiero adelantar, pero hemos logrado hablar con el jefe de departamento de cirugía cardiovascular y con la jefa de camas... parece que van a aceptar el traslado de Greg. Se están gestionando las solicitudes”, expresó ayer el ex chico reality.

Recordemos que Greg Michel sufrió un profundo corte en el brazo, accidente que lo dejó en estado de coma durante varias horas. Aunque logró recuperar la conciencia, su estado aún es delicado y hasta podría sufrir una amputación.

