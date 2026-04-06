Una actriz peruana se abre camino en la escena internacional tras protagonizar una serie emitida en HBO. Jimena Rosas, nacida en Lima, viene consolidando su carrera en Estados Unidos luego de participar en “Evil Lives Here”, producción de Investigation Discovery distribuida en HBO Max, en el episodio “I Am Not My Father”.

Su llegada a Nueva York, “La Gran Manzana”, respondió a una decisión personal y profesional marcada por la incertidumbre. “Yo no me iba a quedar”, afirma sobre un proceso que incluyó trámites migratorios, adaptación a una nueva ciudad y el reto de insertarse en una de las industrias más competitivas del mundo.

En menos de un año tras graduarse en The American Academy of Dramatic Arts (AADA), obtuvo su primer rol protagónico en televisión, además de asumir un papel principal en una obra del American Theatre of Actors y fundar su propia compañía teatral. Este avance sostenido marca un inicio poco común dentro del circuito actoral neoyorquino.

El camino para llegar a la serie no fue lineal. El casting le llegó con una descripción general y decidió postular sin mayores expectativas. Tras una primera grabación, y su posterior revisión, tuvo que rehacer su material en condiciones improvisadas desde su casa, enviándolo minutos antes del cierre. El resultado fue su selección para el proyecto.

“Fue un caos. Pero lo mandé”, recuerda sobre la audición que terminó siendo decisiva en su carrera. “Buscaban una mamá latina y muy mamá como que no me veo”, refirió. La experiencia marcó también su primer acercamiento al género true crime, en una producción con amplia trayectoria en la televisión estadounidense.

Durante el rodaje, participó en escenas de alta carga dramática, como la recreación de un cruce fronterizo construida íntegramente en set, el cual su personaje debe atravesar con un grupo de niños. “Fue muy interesante grabar mi primer true crime, es un género súper específico”, señala sobre un trabajo que implicó nuevos retos interpretativos.

La actriz peruana Jimena Rosas destaca por su participación en una serie emitida en HBO | Foto: Jimena Rosas

Paralelamente, Jimena Rosas desarrolla su trabajo en teatro como cofundadora de Reacting Theater, compañía que impulsa propuestas latinoamericanas. Su más reciente producción incluyó textos del dramaturgo peruano Jorge Bazalar, consolidando una línea de trabajo vinculada a identidad y representación.

“Ser peruana no es algo que dejo cuando trabajo afuera. Es algo que llevo conmigo en cada proyecto”, asevera. A la par de su crecimiento profesional, mantiene vínculos con la comunidad artística peruana en el extranjero. Su próximo retorno a escena será en abril de 2026 en el American Theatre of Actors, en la segunda temporada de The Lewis and Clark Expedition: The Story of York; donde han actuado actores como Dennis Quaid, Bruce Willis, Dan Lauria, Kevin Spacey, entre otros.

Ella forma parte de una red de artistas peruanos que vienen abriéndose camino en Estados Unidos, entre ellos Darinka Arones, Gretta Marston, Lorenza Bernasconi, Karla Prieto, Camila Vinatea y Rodrigo Calderón.

“Hay algo muy especial en encontrarte con gente de tu mismo país que también está luchando por lo mismo. Te da fuerza”, finaliza Jimena.

Jimena Rosas, una actriz peruana que empieza a destacar en la industria televisiva de EE.UU. | Foto: Jimena Rosas

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