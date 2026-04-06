Resumen

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La actriz peruana Jimena Rosas se abre paso en la TV estadounidense | Foto: Jimena Rosas
La actriz peruana Jimena Rosas se abre paso en la TV estadounidense | Foto: Jimena Rosas
Por Redacción EC

Una actriz peruana se abre camino en la escena internacional tras protagonizar una serie emitida en HBO. Jimena Rosas, nacida en Lima, viene consolidando su carrera en Estados Unidos luego de participar en “Evil Lives Here”, producción de Investigation Discovery distribuida en HBO Max, en el episodio “I Am Not My Father”.