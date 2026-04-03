Resumen

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El Estadio Monumental reabre sus puertas, luego de varios años, a los conciertos más esperados en Perú. (Foto: Instagram /Arena Monumental)
El Estadio Monumental reabre sus puertas, luego de varios años, a los conciertos más esperados en Perú. (Foto: Instagram /Arena Monumental)
Por Redacción EC

El Estadio Monumental reabre sus puertas al circuito de espectáculos ante la falta de espacios para grandes eventos en la capital. Tras varios años sin conciertos masivos, el recinto reabre sus puertas con una propuesta renovada que prioriza la seguridad, visibilidad y experiencia integral del público.

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