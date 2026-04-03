El Estadio Monumental reabre sus puertas al circuito de espectáculos ante la falta de espacios para grandes eventos en la capital. Tras varios años sin conciertos masivos, el recinto reabre sus puertas con una propuesta renovada que prioriza la seguridad, visibilidad y experiencia integral del público.

En un contexto donde los estándares técnicos y operativos son cada vez más exigentes, el Monumental se presenta como una alternativa sólida para albergar eventos de gran escala. Su infraestructura ha sido preparada para responder a las demandas de mega producciones internacionales.

Daniel Amador, gerente comercial y de marketing del Club Universitario de Deportes, señaló que el estadio cuenta con las condiciones necesarias para cumplir con los requerimientos de la industria global del entretenimiento.

Arena Monumental está diseñado para conciertos, festivales y eventos corporativos. (Foto: Instagram /Arena Monumental)

Arena Monumental

A esta propuesta se suma Arena Monumental, un espacio versátil con capacidad para hasta 15 mil asistentes. Diseñado para conciertos, festivales y eventos corporativos, ofrece un escenario de más de 20 metros, camerinos equipados, zonas de alimentos y amplios estacionamientos.

La integración de ambos espacios apunta a incrementar las opciones de lugares para eventos en el Perú. Este complejo apunta a optimizar la planificación, el cuidado de la infraestructura y la experiencia del público en cada evento.

El diseño del proyecto estuvo a cargo de Walther Alarcón, mientras que la operación recae en LIVE STUDIO PERÚ S.A.C., empresa especializada en producción y logística audiovisual, responsable de su implementación.

Cabe recordar que el Arena Monumental ya ha albergado shows de artistas como Beéle, Yuri y Anuel AA, y proyecta próximas presentaciones de Los Fabulosos Cadillacs, Kenny García y más.

Con esta reapertura, el complejo refuerza su apuesta por elevar el estándar de los espectáculos en vivo en el país y consolidarse como una plataforma preparada para el presente y futuro de la industria.