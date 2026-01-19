Lima se consolida este 2026 como una de las paradas obligatorias para las giras mundiales más importantes. Tras un año previo lleno de éxitos, la agenda cultural de la capital peruana para este año promete experiencias inolvidables que van desde el pop más actual hasta el rock legendario y los ritmos urbanos que dominan las listas de éxitos.

Si estás planeando tu calendario musical, aquí te presentamos el cronograma actualizado de los eventos confirmados y lo que debes saber para no quedarte fuera.

Los artistas internacionales más esperados en Lima este 2026

El 2026 ha arrancado con anuncios que han paralizado las redes sociales. Entre los platos fuertes destacó el regreso de Bad Bunny al Estadio Nacional, consolidando su reinado en el género urbano. Asimismo, la nostalgia del emo-rock se hace presente con la esperada llegada de My Chemical Romance, un evento que los fanáticos peruanos han solicitado por años.

Para los amantes del pop global, la presencia de figuras como Ed Sheeran y TINI en el coloso de José Díaz asegura llenos totales, mientras que el K-pop promete un hito histórico con la posible llegada de BTS hacia el último trimestre del año.

Calendario de conciertos confirmados en Lima para el 2026

Enero

Bad Bunny: 16 y 17 de enero – Estadio Nacional.

16 y 17 de enero – Estadio Nacional. My Chemical Romance: 25 de enero – Estadio Nacional.

25 de enero – Estadio Nacional. Leiva: 23 de enero.

23 de enero. Andy Bell (Erasure): 10 de enero.

Febrero

Doja Cat: 13 de febrero – Arena 1.

13 de febrero – Arena 1. Kali Uchis: 15 de febrero – Costa 21.

15 de febrero – Costa 21. Alejandro Sanz: 25 y 26 de febrero – Estadio Nacional.

25 y 26 de febrero – Estadio Nacional. Big Time Rush: 26 y 27 de febrero – Duomo de Costa 21.

26 y 27 de febrero – Duomo de Costa 21. Corazón Serrano: 7 de febrero – Estadio San Marcos.

Marzo

Miguel Bosé: 4 de marzo – Arena 1.

4 de marzo – Arena 1. Kygo: 14 de marzo – Costa 21.

14 de marzo – Costa 21. The Killers: 23 de marzo – Costa 21.

23 de marzo – Costa 21. Interpol: 24 de marzo – Costa 21.

24 de marzo – Costa 21. Una Noche de Salsa 14: 27 y 28 de marzo – Estadio Nacional.

27 y 28 de marzo – Estadio Nacional. Fonseca: 26 de marzo – Arena 1.

26 de marzo – Arena 1. Pablo Alborán: 24 de marzo – Anfiteatro del Parque de la Exposición.

Abril

Laura Pausini: 18 de abril – Arena 1.

18 de abril – Arena 1. Sebastián Yatra: 22 de abril – Costa 21.

22 de abril – Costa 21. Megadeth: 23 de abril – Costa 21 (Gira de despedida).

23 de abril – Costa 21 (Gira de despedida). Mac DeMarco: 24 de abril – Costa 21.

24 de abril – Costa 21. Fey: 25 de abril – Anfiteatro del Parque de la Exposición.

Mayo

Korn: 5 de mayo – Costa 21.

5 de mayo – Costa 21. Ed Sheeran: 20 de mayo – Estadio Nacional.

20 de mayo – Estadio Nacional. TINI: 30 de mayo – Estadio Nacional.

30 de mayo – Estadio Nacional. Los Fabulosos Cadillacs: 9 de mayo – Arena Monumental.

9 de mayo – Arena Monumental. Mon Laferte: 23 de mayo – Costa 21.

23 de mayo – Costa 21. Natalia Lafourcade: 19 de mayo.

19 de mayo. Soda Stereo (Ecos): 22, 23 y 24 de mayo – Arena 1 / Joinnus.

Junio - Diciembre

Ricardo Arjona: 26 de junio – Estadio Nacional.

26 de junio – Estadio Nacional. Helloween: 9 de septiembre.

9 de septiembre. 5 Seconds of Summer: 27 de septiembre – Costa 21.

27 de septiembre – Costa 21. BTS: 8 y 9 de octubre – (Lugar por confirmar, posiblemente Estadio Nacional).

8 y 9 de octubre – (Lugar por confirmar, posiblemente Estadio Nacional). Iron Maiden: 17 de octubre – Estadio Nacional.

17 de octubre – Estadio Nacional. Eros Ramazzotti: 24 de noviembre – Arena 1.

Principales escenarios y sedes de eventos en la capital

Este año, la logística de los conciertos en Lima se distribuye en puntos estratégicos para albergar a miles de asistentes: