Junio ya está aquí y con él llega una nueva oportunidad para iniciar proyectos, replantear objetivos y recibir con optimismo la segunda mitad del año. Este mes suele inspirar a muchas personas a reflexionar sobre lo alcanzado hasta ahora y a compartir mensajes positivos que motiven a sus seres queridos a seguir adelante. En medio de este cambio de página en el calendario, las redes sociales y las aplicaciones de mensajería se llenan de saludos, frases inspiradoras y buenos deseos para dar la bienvenida a un periodo que muchos consideran ideal para renovar energías. Ya sea para dedicar unas palabras especiales a amigos, familiares o compañeros de trabajo, junio se convierte en el escenario perfecto para transmitir esperanza y entusiasmo. Por ello, hemos reunido una selección de frases bonitas y motivadoras que te ayudarán a recibir este nuevo mes con la mejor actitud y a compartir mensajes llenos de alegría con las personas que más aprecias.
- La esperanza es ser capaz de ver que hay una luz a pesar de toda la oscuridad. | Desmond Tutu
- El éxito consiste en obtener lo que se desea. La felicidad, en disfrutar lo que se obtiene. | Henry Ford
- El truco es disfrutar la vida. No te quedes esperando a que vengan mejores días. | Marjorie Pay Hinkley
- Es impresionante. La vida cambia muy rápido, de un modo positivo, si la dejas. | Lindsey Vonn
- No temas a las sombras. Simplemente significa que hay una luz que brilla en algún lugar cercano. | Ruth E. Renkel
- Los que dicen que es imposible… que no molesten a los que lo están haciendo. | Albert Einstein
- En la luz adecuada, en el momento correcto, todo es extraordinario. | Aaron Rose
- La vida es 10% de lo que me ocurre y 90% de cómo reacciono a ello. | Charles Swindoll
- Junio brillante, año abundante.
- Junio es todo día, niños, jóvenes y viejos tienen más energía.
- En junio el veintiuno, es largo como ninguno.
- Lluvias en junio, infortunio.
Bern Williams
Caminé hacia la tarde de verano para quemar, tras el azul del monte, la mirra amarga de un amor lejano
Antonio Machado
La alegría de observar y comprender la naturaleza es el regalo más hermoso
Albert Einstein
Siendo la primavera un acto difícil de continuar, Dios creó el verano
Al Bernstein
Porque un poco de verano hace que todo el año valga la pena
John Mayer
El océano agita el corazón, inspira la imaginación y trae alegría eterna al alma
Robert Wyland
El verano te abraza como si se tratara de una cálida manta en un día de invierno
Kellie Elmore
Me pregunto qué le falta a la vida cuando en una noche de verano el hálito de las estrellas abre las ventanas y os tira dentro el perfume del mar
Fabrizio Caramagna
Oler a sol, a margaritas y a una pizca de agua del río. Eso es el verano
Katie Daisy
Huele el mar y siente el cielo. Deja volar tu alma y tu espíritu
Van Morrison
El truco es disfrutar la vida. No te quedes esperando a que vengan mejores días