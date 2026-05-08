Por Redacción EC

A solo pocas horas de que millones de personas en países de Latinoamérica y otras partes del mundo celebren una de las efemérides más importantes en el calendario, como el Día de la Madre, muchos se preparan para honrar la invaluable labor que ellas realizan para sus seres queridos. Como bien se sabe, durante esta fecha, las familias optan por realizar diferentes actividades, como salir a un bonito restaurante, al zoológico, al cine, al parque o simplemente se quedan en casa disfrutando de un buen almuerzo. Sin embargo, existen otras formas de sorprender a mamá en su día, como asistir a eventos o conciertos con la presencia de artistas nacionales e internacionales que harán disfrutar a más de uno. Es así que, durante este fin de semana, diversas empresas han preparado una serie de espectáculos que buscan rendirles homenaje y convertirse en un plan ideal para compartir en familia. En la siguiente nota te contamos todo lo que debes saber al respecto.