A solo pocas horas de que millones de personas en países de Latinoamérica y otras partes del mundo celebren una de las efemérides más importantes en el calendario, como el Día de la Madre, muchos se preparan para honrar la invaluable labor que ellas realizan para sus seres queridos. Como bien se sabe, durante esta fecha, las familias optan por realizar diferentes actividades, como salir a un bonito restaurante, al zoológico, al cine, al parque o simplemente se quedan en casa disfrutando de un buen almuerzo. Sin embargo, existen otras formas de sorprender a mamá en su día, como asistir a eventos o conciertos con la presencia de artistas nacionales e internacionales que harán disfrutar a más de uno. Es así que, durante este fin de semana, diversas empresas han preparado una serie de espectáculos que buscan rendirles homenaje y convertirse en un plan ideal para compartir en familia. En la siguiente nota te contamos todo lo que debes saber al respecto.

¿CUÁLES SON LOS CONCIERTOS PARA ESTE DÍA DE LA MADRE EN LIMA?

En el marco de las celebraciones por el Día de la Madre 2026, la Municipalidad de Lima anunció que alista una serie de homenajes a la reina del hogar este fin de semana. De acuerdo con su programación, este viernes 8 de mayo se presentará un coro polifónico con el espectáculo denominado “Recital para Mamá”, desde las 7:00 p. m., en el Museo Metropolitano de Lima. Mientras que el sábado 9 de mayo se llevará a cabo una serie de actividades gratuitas alusivas a esta celebración, entre ellas el Aerotón en el Club Metropolitano Huáscar de Villa El Salvador, clases de baile en Villa María del Triunfo y talleres gratuitos de salsa y bachata en el Parque de las Leyendas de Huachipa.

En cuanto a conciertos en Lima, Rennán Espinoza informó a través de sus redes sociales que este 9 de mayo celebrará con un evento gratuito llamado “Serenata al Día de la Madre Puente Piedrina”, donde se presentarán artistas como Marisol y la Magia del Norte, Dilbert Aguilar, String Karma y Juan Gabriel de “Yo soy”. Las personas interesadas en asistir al show podrán ingresar desde las 4:00 p. m., cuando se abrirán las puertas del Estadio Municipal Arena Puente Piedra. Asimismo, el mismo día en el distrito de Magdalena del Mar, la municipalidad invitó a sus vecinos a participar en el “Gran concierto por el Día de la Madre”. Este espectáculo se realizará en los alrededores de la Plaza Túpac Amaru a partir de las 9:00 p. m. y tendrá presencia de artistas peruanos.

Por otra parte, los centros comerciales de la capital no se quedan atrás y han anunciado una serie de actividades conmemorativos a esta efeméride. Entre ellos destaca el Mall Aventura Santa Anita, que todos los sábados de mayo pondrá a disposición de las mamás las “Tardes de Spa”, donde, de la mano de especialistas de Montalvo, se ofrecerán relajantes masajes y otras experiencias. Este evento iniciará a las 3:00 p. m. frente a Metro (tercer nivel). Por último, MegaPlaza Independencia realizará un festival salsero sin costo en alianza con Radiomar, que contará con la participación de Brunella Torpoco, María Grazia Polanco y Zaperoko, este sábado 9 de mayo desde las 5:00 p. m., conforme comparte ATV.

FRASES POR EL DÍA DE LA MADRE 2026