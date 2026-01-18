La confirmación de los conciertos de BTS en Lima para octubre de 2026 desató una ola de expectativa entre miles de seguidores peruanos del ARMY, quienes esperan con ansiedad conocer cuándo y cómo podrán asegurar un boleto. Aunque la agencia del grupo ya oficializó las fechas del tour mundial, aún hay aspectos clave que mantienen en suspenso a los fanáticos, especialmente los relacionados con la venta de entradas.

Mientras se aguarda un anuncio específico para Perú, la información difundida en otros países permite tener una idea general de cómo se desarrollará el proceso y qué costos podrían manejarse. A continuación, te contamos qué se sabe al respecto.

¿CUÁNDO Y DÓNDE SERÁN LOS CONCIERTOS DE BTS EN LIMA?

El grupo integrado por RM, Suga, Jin, J-Hope, Jimin, V y Jungkook incluyó por primera vez al Perú en su agenda internacional desde su debut en 2013. Los conciertos se realizarán en Lima, aunque el recinto todavía no ha sido confirmado. Sin embargo, se prevé que el espectáculo se lleve a cabo en un estadio de gran capacidad. Entre las opciones que se manejan están el Estadio Nacional y el Estadio San Marcos, escenarios que ya han albergado eventos de k-pop de gran convocatoria en años recientes.

¿QUÉ SE SABE SOBRE LA VENTA DE ENTRADAS PARA BTS EN PERÚ?

Hasta el momento, no se han revelado fechas oficiales para la venta de entradas ni detalles sobre la preventa en el Perú. BIGHIT MUSIC solo ha confirmado que BTS se presentará en Lima los días viernes 9 y sábado 10 de octubre de 2026, como parte del tramo sudamericano de su gira mundial. Los precios, las zonas y la empresa encargada de la venta de boletos aún no han sido anunciados, por lo que los seguidores deberán esperar un comunicado oficial en las próximas semanas o meses.

¿CUÁNTO PODRÍAN COSTAR LAS ENTRADAS SEGÚN LA REFERENCIA INTERNACIONAL?

Aunque los montos para Perú no están definidos, los precios anunciados para Corea del Sur sirven como referencia inicial. En ese país, el concierto contará con un formato 360° y las entradas se dividieron en tres categorías principales, cuyos valores incluyen impuestos. Según informa el diario La República, al hacer la conversión aproximada a soles peruanos, los precios serían los siguientes:

Soundcheck, que incluye acceso a la prueba de sonido y al show, alrededor de S/600.

General R, solo para el concierto, cerca de S/500.

General S, también solo concierto, aproximadamente S/450.

Es importante precisar que estos montos pueden variar considerablemente en el Perú debido a factores como el recinto, la productora local y los beneficios adicionales que se ofrezcan.

BTS. (Foto: Frederic J. BROWN / AFP) / FREDERIC J. BROWN

¿POR QUÉ LOS PRECIOS FINALES PODRÍAN SER MAYORES EN PERÚ?

La experiencia reciente de otros conciertos de k-pop en Lima muestra que los precios pueden incrementarse según el tipo de entrada o paquete. En eventos producidos por Live Nation, como el de Stray Kids, el ticket más caro en venta regular superó los S/670, mientras que los paquetes VIP alcanzaron montos superiores a los S/2.000 al incluir beneficios exclusivos. Esto sugiere que, en el caso de BTS, podrían ofrecerse opciones premium con costos significativamente más altos.

