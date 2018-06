"Narcos" de Netflix: la cuarta temporada tendrá más humor

La cuarta temporada de "Narcos", que ahora tendrá como punto central el narco en México, será divertida, con personajes encantadores, pero que dejará una sensación triste al público, al darse cuenta que no pueden mejorarse las cosas.

Eso dice el actor Alfonso Dosal (Hazlo como hombre), quien se suma al elenco con un papel que, sin revelar mucho, dice, se encontraría en el bando de los malos.

"Tiene el folclor de México, de ver la bola de locuras que hacía o hace esta pinche gente; la situación era distinta hace 30 años, hoy ya no sabes quién es la cabeza de qué y dónde se perdió el honor, hoy sólo es un tema de muerte, sangre, de desplazar del lugar al que sigue", agrega.



Narcos, producción de Netflix, inició transmisiones en 2015, abocándose las dos primeras temporadas en Pablo Escobar, narcotraficante colombiano y su enfrentamiento con la DEA estadounidense.



En la tercera entrega se cuenta la ofensiva que hubo contra el Cartel de Cali, enemigo del de Medellín, liderado por Escobar.

Para la cuarta se han sumado al elenco, entre otros, Joaquín Cosío , Tenoch Huerta y Teresa Ruiz, bajo la dirección de gente como Amat Escalante y Alonso Ruizpalacios.



Actualmente, Dosal forma parte de "Aquí en la tierra", serie de Fox en la cual encarna al hijo de una familia política con un pasado oscuro.

"Yo no iba a audicionar para "Narcos" porque dije: 'ya tengo Aquí en la tierra', en donde si bien no es el junior al que estamos acostumbrados a ver, sí se puede identificar con este personaje de clase alta en México de la cual también he tratado de brincarme porque no me gustan las divisiones, pero en "Narcos" me llamaron para alguien así que dije:'ok, sí, hagámosla' ", reconoce.

"Hay secuencias con mucha gente y acción", dice brevemente.

(Fuente: El Universal de México)