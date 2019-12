Se/puede decir que tienen el trabajo soñado: viajar a los más increíbles destinos del mundo y compartir sus vivencias en televisión o redes sociales. Periodistas, bloggers y montañistas nos dejaron más de una lección este año. Este es el recuento de las entrevistas y notas más inspiradoras del 2019:

1. Manolo del Castillo y un mensaje: “Es necesario viajar por nuestra salud física y mental”

Manolo del Castillo conduce ‘Reportaje al Perú’. El programa de viajes lleva diecinueve años al aire. (Foto: Facebook oficial)

Dice/que pasa la mitad de su tiempo viajando. Y con la otra mitad, hace las cosas que no puede hacer por estar de viaje: trámites, pagos de servicios, o visitar a su mamá. Desde hace diecinueve años, Manolo del Castillo conduce el programa ‘Reportaje al Perú’. Allí, normalmente se le ve en medio de paisajes increíbles, de la costa, sierra y selva del país.

2. La peruana que renunció a un trabajo seguro para vivir viajando

Desde/hace cinco años, Analucía Rodríguez (34) no sabe lo que son los horarios de oficina (y no se arrepiente). Dejó un importante puesto regional en Kimberly Clark, y mochila en mano, empezó su aventura por el mundo. Después de recorrer 69 países, la peruana asegura que arriesgarse a dejar el rubro corporativo fue la mejor decisión que pudo tomar.

3. Luciano Mazzetti: “La mejor manera de aprender nuevas experiencias es viajando”

"La comida en nuestro país une a las personas", comenta Luciano. (Foto: Facebook/ Viaja y Prueba)

Hay/una combinación que puede despertar nuestros sentidos como ninguna otra: viajar y comer. El chef y conductor de tv Luciano Mazzetti, a través del canal de YouTube ‘Viaja y Prueba’, demuestra que en nuestro país aún hay mucho por conocer (y saborear).

4. Vendieron su auto y electrodomésticos para cumplir el sueño de viajar por el mundo

Empezó/como una idea loca de enamorados en el 2010, pero el tiempo les dio la razón que era lo que necesitaban como pareja para ser felices: viajar por el mundo en busca de experiencias nuevas. Un objetivo nada sencillo, pero que los peruanos Giannina Rocha (33) y Christian Choy (37) han podido cumplir a base de esfuerzo y sacrificio. Por ello, no dudaron en dejar sus trabajos para tener más tiempo en planear sus viajes, así como vender su auto o regalos de boda, a fin de alargar su aventura por el mundo. Como dicen, el que no arriesga, no gana (ni viaja).

5. Los bloggers peruanos que llevan un mensaje de amor sin estereotipos

Solo/hay una cosa que Alex Poémape (24) y Edson Huerta (28) –bloggers de viajes-buscan cumplir en cada destino del Perú que recorren: expresar libremente su amor, tal y como lo hace cualquier pareja. Sin malas caras u ofensas de la gente. Para ellos, hacer visible su relación ha sido un reto constante que hoy quieren compartir para inspirar a más personas.

6. Gonzalo Torres y su nueva aventura televisiva: recorrer los caminos del Imperio de los Incas

(Foto: Difusión)

El actor y conductor de TV estrenó el programa ‘+20 mil Km: Historias del Camino’, donde recorre y descubre diferentes tramos del Qhapaq Ñan, el sistema de caminos que unificó y construyó la civilización incaica.

7. Los hermanos que crearon un blog de viajes para que su mamá no se preocupe por ellos

Kiyoshi, Narumi y Tetsumi Salazar Nakama encontraron en un blog la mejor ventana para decirle a su mamá que todo iba bien durante sus aventuras por el Perú y el mundo. Los intrépidos hermanos ya suman más de 35 destinos recorridos.

8. Los viajeros peruanos que te dicen cómo asistir a los más grandes eventos deportivos

¿Sueñas/con ir a una final de Copa Libertadores, pero no sabes cómo conseguir entradas? ¿Quieres visitar La Bombonera o el Camp Nou? ¿Te gustaría seguir a la selección peruana en la próxima Copa América? Los “Deporteros” te enseñan cómo hacerlo.

9. Es cusqueño, tiene 16 años y ya ha escalado más de 30 montañas en el Perú y el mundo

El joven montañista peruano Thomas Schilter ya ha escalado más de 30 montañas en el Perú y el mundo. Actualmente, cursa el último año del colegio, por lo que debe dividir su tiempo entre su pasión por la escalada con sus clases. Esta es su inspiradora historia.

10. Las youtubers que te invitan a descubrir lo mejor del Perú en quechua

Ganar/un concurso de reportajes turísticos organizado por un instituto limeño en el 2015 fue la motivación que necesitaban Nelyda Taype (24, Huancavelica) y Sheyla Mendez (21, Lima) para arriesgarse a cumplir su sueño: ser blogueras de viajes. Su misión iba más allá de descubrir paradisíacos destinos. Lo que ellas buscaban era revalorar nuestro idioma quechua a través de sus videos.