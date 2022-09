El dolor de cabeza de muchos viajeros al momento de planear su próximo destino, es el comprar los pasajes de avión. Desde las fechas, las escalas, los precios y lo que incluye o no tu pasaje, son algunos de los interrogantes a los que se enfrentan muchos usuarios. Y esto sin considerar que los cambios y reprogramaciones pueden llegar a ser muy complicados de gestionar.

Motivado por esto, Fabio Tapia Ojeda, joven comunicador conocido como Fabiviajes en sus plataformas, decidió empezar a crear contenidos de búsqueda de pasajes económicos. En su cuenta de TikTok, que ya supera los 87 mil seguidores, Fabio nos presenta esos consejos que no todos conocen pero que son muy útiles al planear un viaje.

“Esto inició cuando buscaba pasajes para viajar a Colombia en Fiestas Patrias y la visita de tres destinos durante ocho días: Bogotá, Cartagena y Medellín, me salió un total de $300. Esta situación sorprendió bastante a las personas que les comenté sobre mi itinerario, ya que normalmente solo un viaje a Cartagena está en ese precio”, nos comenta Fabio.

Para este joven creador, uno de los motivos por los que las personas no encuentran pasajes económicos es porque existe responsabilidad de las aerolíneas ya que no suelen ser muy amigables en sus plataformas de venta y guían a los usuarios a que añadan servicios extra que no son obligatorio s, generando así costos adicionales en sus pasajes. Un claro ejemplo es: el tema del asiento, muchas personas creen que si no eligen asiento no podrán viajar o su asiento se perdería; sin embargo, esto es opcional y se asignará de manera aleatoria al momento del check in.

Para ayudarte con el ahorro de los pasajes de tus próximas vacaciones, Fabio nos brinda las mejores recomendaciones para ahorrar y no gastar de más.

1) Esperar las semanas de ofertas. De acuerdo con Fabio, normalmente cada 2 o 3 semanas las aerolíneas sacan precios especiales que se pueden aprovechar.

2) No tener miedo a viajar barato. Como sucede en todo, Fabio nos explica que las personas suelen sorprenderse de los precios que pueden ofrecer algunas aerolíneas y no compran por el temor a que sus vuelos finalmente sean cancelados.

3) Utilizar buscadores de viajes como Google flights, skyscanner, momondo, kayak. Estas plataformas permiten que las personas que planean un próximo viaje puedan conocer cuáles son los mejores precios . “Allí puedes rastrear los precios de vuelos incluso para el próximo año”, detalla el experto.

4) Planificar sus viajes. Mientras mayor anticipación tengas para buscar tu vuelo es mucho mejor . El joven comunicador nos recomienda buscar con un mes de antelación como mínimo para pasajes nacionales, dos meses a más para pasajes internacionales en América y cuatro meses a más para pasajes en Europa.

5) Al momento de comprar un vuelo elige la tarifa más básica (solo mochila) y luego añades la maleta como adicional. Si estás realizando la compra de tus pasajes, Fabio nos explica que suele ser más económico comprar esta categoría básica que las que le siguen.