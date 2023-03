Saber cómo obtener un pasaporte es el primer paso hacia tu viaje internacional. En el Perú este documento de viaje tiene la vigencia de 5 años, aunque recientemente se aprobó una norma para que amplíe a 10. Asimismo, registra entradas y salidas en cada país, además de visas y permisos. Conseguir el pasaporte no es complicado, pero es necesario seguir una serie de pasos, cómo reunir los documentos solicitados por el Estado y programar una cita de manera virtual.

Es importante que sepas que también lo puedes tramitar de manera presencial, en las Oficinas de la Superintendencia Nacional de Migraciones o con previa cita en los centros MAC Arequipa, MAC Cajamarca, MAC Loreto, MAC Huánuco, MAC Ucayali, MAC La Libertad, MAC Callao, MAC Ventanilla, MAC Lima Este, MAC Lima Sur y MAC Lima Norte.

Algunos requisitos son necesarios para empezar a realizar los trámites solicitados por el Estado. Algunos de ellos son: contar con DNI vigente, en buen estado y sin multas electorales. En el caso de las personas con discapacidad o mayor de edad es necesario la ayuda de un representante. Este debe presentar una copia de documento que demuestre la representación que invoca, ya sea por instrumento público análogo o resolución judicial. Además de una carta de poder emitida por el salvaguarda con firma legalizada ante notario público o consular apostillado, en caso de intervención de apoderado. Por otro lado, si la figura legal es extranjero, también debe contar con documento de identidad o carnet de extranjería vigente y reconocido por el Estado Peruano.

Para facilitar el proceso, hemos preparado esta guía paso a paso para despejar tus dudas y ayudarte con la obtención de tu pasaporte.

Cómo obtener el pasaporte electrónico en cinco pasos

Pagar por el derecho de trámite

Para iniciar, es necesario que realizes el pago por derecho a expedición de pasaporte de S./ 98,60. Lo puedes hacer desde la página web de pagalo.pe con el código 01810. Esta plataforma cuenta con pagos online y acepta tanto tarjetas de débito como de crédito (VISA o Mastercard). La otra manera de realizar el pago, es a través de cualquier Banco de la Nación o agente Multired. Para ambos procesos, es necesario que indiques tu número de documento de identidad.

Consigue tu cita

Para este segundo paso, debes programar tu cita entrando al Sistema de Citas en Línea. En la misma página, puedes seleccionar la sede en donde deseas ser atendido, luego registrar todos los datos solicitados. Cuando acudas a la sede de Migraciones, es recomendable enseñar la constancia de la cita para agilizar el proceso.

Preséntate a tu cita

El siguiente paso es presentarse en la sede que hayas seleccionado con tu identificación y constancia de pago. Es importante que sepas que todo el trámite se realiza de manera presencial. Por otro lado, si cuentas con la ayuda de un tercero, el titular del pasaporte debe estar presente en la cita en donde se confirmará la identidad y luego se tomará la foto para el nuevo documento solicitado.

Siga para la toma de tu foto

Luego del tercer paso, las autoridades te tomarán una foto para tu nuevo pasaporte. Esta se toma de acuerdo a las reglas internacionales para la identificación biométrica. Para esto es necesario que cuentes con algunas condiciones: no usar prendas como sombreros, gafas de sol o cualquier tipo de lente o peinado que impidan ver tus ojos. No usar lentes de contacto de color, así como no usar piercing en el rostro.

Recoge tu pasaporte electrónico

Listo, después de cumplir con estos pasos ya puedes recoger tu nuevo pasaporte electrónico. La entrega de tu nuevo documento se realiza en el mismo día de tu cita. Si por alguna razón no puedes estar presente para recoger tu pasaporte en el día de la cita, tienes 60 días para realizarlo en la misma sede que hiciste todo el proceso.