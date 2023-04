Recientemente diversos medios portugueses y españoles afirmaban que una de las parejas más famosas del momento, estarían pasando por una crisis en su relación. Uno de los motivos sería, principalmente, a causa de la nueva faceta que viene mostrando Georgina Rodríguez, tras la segunda temporada de su serie ‘Soy Georgina’, en Netflix.

La respuesta enigmática de Georgina

Luego de diversas declaraciones de medios masivos alrededor del mundo, la modelo argentina Georgina Rodríguez dio una respuesta un tanto enigmática en sus historias de Instagram. Georgina utilizó el fragmento de la canción en español, ‘Si yo muero’, del cantante Romeo Santos, cuya letra dice “El envidioso inventa el rumor, el chismoso lo difunde y el idiota se lo cree”. Haciendo claramente, referencia a los rumores que salieron en diversos medios de comunicación alrededor del mundo.

Respuesta de Georgina en sus historias de Instagram (Foto: IG @georginagio)

Los rumores de la supuesta ruptura

Fueron varios los rumores que involucran el tema de una supuesta ruptura entre el jugador portugués de 38 años y la modelo argentina de 29. Uno de los primeros medios en reportar el chisme, fue el programa de televisión portugués ‘Noite das Estrelas’, de la cadena de televisión CNTV quienes mencionaron los indicios de ruptura entre las celebridades.

Este y otros medios de comunicación masiva portugués y españoles, mencionaron que la supuesta crisis, se debe principalmente de que el jugador portugués estaba ‘cansado’ de las actitudes de su esposa, a quien describen como ‘alejada de la realidad’, ‘frívola’ y ' forzada’.

El presentador de televisión portugués, Leo Caeiro, también mencionó en televisión abierta que Georgina Rodríguez y Cristiano Ronaldo probablemente terminen su relación en los próximos meses. Asimismo, el comentarista del mismo programa portugués, ‘Noite das Estrelas’, Daniel Nascimento mencionó que " a veces hay un poco de mala voluntad hacia esta pareja”, luego indicó que “Ronaldo no está feliz. Georgina se pasa el día metida en un centro comercial en Riad y esa es una de las razones por las que a Cristiano esta historia le empieza a no hacer gracia. No hace más que gastar, gastar y gastar. Y lo peor de todo es que se cree que está a la altura de Cristiano. Ella solita se está colocando en un pedestal y a él no le está gustando nada”, afirmó el Nascimento.

Por otro lado, el programa también recibió la invitación del psicólogo Quintino Aires, quien también analizó la relación entre la modelo argentina y el jugador portugués, en las últimas semanas. “El comportamiento reciente de Ronaldo demuestra dos cosas: que su vida personal no está en un momento de felicidad y que cuanto más se distancia de su madre, Dolores Aveiro, menos templado está. Y todos sabemos por qué está cada vez más distanciado de su familia”, afirmó el especialista.

Aunque Georgina y Cristiano Ronaldo no hicieron comentarios oficiales sobre estos rumores, hay quienes los defienden, y dicen que la situación no pasa de un simple chisme. Filipa Castro, uno de los amigos de Ronaldo, confirmó que les “va bien”. “Puedo afirmar de una fuente 100% fiable que como siempre les va muy bien. Esto son sólo historias, cotilleos, inventados por gente que no soporta a Gio. Son una pareja que tiene amor para dar y regalar”, dijo Filipa Castro.