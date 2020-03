Gladys Tejeda: “Mujeres peruanas, valórense y no permitan que les falten el respeto” | ENTREVISTA

Este domingo 8 de marzo es el Día de la Mujer, una fecha no solo para celebrar sino también para reflexionar. A propósito de esto, El Comercio conversó con Gladys Tejeda, una de las máximas representantes de lo que es la mujer peruana: lucha, esfuerzo y constancia.

¿Qué mensaje le darías a las mujeres peruanas en su día? “Mujeres, sé que vivimos en un país duro, pero somos mujeres y tenemos garra, sabemos salir adelante. Valórense y no permitan que nadie les falte el respeto”, sostiene Tejeda.

Gladys sabe que el feminicidio se ha convertido en un pan de cada día y que los índices de violencia en nuestro país son alarmantes. “Si estás con un hombre que te agrede, ten cuidado y aléjate de él. Lamentablemente las autoridades no hacen nada. Hay muchas mujeres que ponen denuncias, pero son nuestros propios gobernantes los que no las ayudan. Se ha perdido el respeto a la mujer y es momento de que pongan leyes sumamente estrictas”, expresa la atleta.

Gladys Tejeda y Christian Pacheco ganadores de medallas de oros para Perú en los Juegos Panamericanos Lima 2019 en la maraton de 42 kilometros

¿Por qué está pasando esto? “Pienso que los valores se están perdiendo, por eso es importante que a los niños se les incentive a hacer deporte, para que se ocupen de algo en sus tiempos libres, en algo valioso, aparte del estudio. Esto pasa porque hay mucho ocio”.

La deportista asegura que ella nunca ha sido víctima de agresión por parte de una pareja suya. “Nunca he pasado por algo así, para ser atleta de alto rendimiento hay que tener carácter. Una vez me tocó apoyar a una vecina (que había sido agredida), hay que ayudar, a veces la gente solo mira y graba”, añade.

Maratón. (Foto: GEC)

Gladys es una mujer de éxito que vive enfocada en su trabajo. Tiene 35 años y mantenerse como la mejor atleta del país continúa siendo su objetivo, por el momento no tiene tiempo más que para eso. “¿El matrimonio? Es algo en lo que no he pensado y la maternidad tampoco está en mis planes. Tener un hijo es una responsabilidad muy grande, y estoy muy concentrada en lo que vengo haciendo”, dice.

¿Te consideras un ejemplo de mujer? Ella no lo piensa, y se reconoce. “Sí, soy un ejemplo para los niños y jóvenes, yo agradezco a toda la gente que confía y me valora. Creo que a pesar de las dificultades por las que pude pasar, me enfoqué a trabajar y no a quejarme. Sé que en el país en el que vivo, en el que a las mujeres, a los peruanos nos toca trabajar más duro, y por eso nos identificamos por ser gente luchadora”, refiere.

Gladys Tejeda cuando ganó el oro en la maratón femenina de los Juegos Panamericanos 2019. Además, batió récord. (Foto: Reuters)

Gladys ha vivido corriendo toda su vida, y no solo en el atletismo porque a la par de su carrera como deportista ella es profesora titulada. “Tengo los papeles en orden, el bachiller, el título. Una vez que los tuve, no puede ejercer la carrera, porque llegué al centro de alto rendimiento de atletismo de Huancayo, ahí entrenaba en la mañana y tarde. Más adelante me gustaría formar una academia, para guiar y motivar a los futuros deportistas”, cuenta.

La política también le ha hecho guiños y ella hasta el momento ha dicho no. “He tenido propuestas de partidos políticos, y sí me gustaría cambiar algunas cosas del país, pero yo todavía estoy activa en el atletismo. En caso acepte, me gustaría estar preparada, conocer de leyes y estudiar gestión educativa o administrativa”.

¿Juegos Olímpicos Tokio 2020? “Yo no tengo límites, doy todo de mí. No creo en la suerte, sí en la fe, eso es lo que me inculcaron mis padres. Yo siento que si mi padre estuviera vivo estaría muy feliz, sé que él está derramando muchas bendiciones para mí desde el cielo”.

La historia de las zapatillas disparejas. Gladys dice que una de sus zapatillas es talla 37, la otra 36. 5. En Estados Unidos hace un tiempo le hicieron una revisión de pies —por parte de su auspiciador Nike— y ahí detectaron que tenía un pie más grande que el otro. “Siempre tuve problemas con las zapatillas. Cuando era chica mi madre me consiguió unas que no eran de mi talla , casi nunca me sentía cómoda con una zapatilla en las carrera, sentía que un lado estaba apretado, no entendía cuál era el problema y terminaba con mis pies dañados. Ahora me siento muy bien, con más confianza para correr".

Las adversidades no han hecho que Gladys se detenga un solo instante. Ella siempre será una mujer que vive corriendo para alcanzar sus sueños e inspirar a los demás, enhorabuena.

