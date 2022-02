Los cerquillos han estado en las parrillas de tendencias durante varias temporadas y este 2022 no es la excepción. Los cerquillos ‘feathery’, esos más ligeros y suaves, son uno de los looks que veremos frecuentemente este año y la ventaja es que son la alternativa perfecta si todavía no estás lista para uno ‘en bloque’ que sea más grueso y llamativo. (Foto: Instagram @jourdandunn @claytonhawkins)